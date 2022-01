Sommeil : voici la collation qui permettrait de mieux dormir

Le combo parfait pour passer une bonne nuit. Certains aliments permettent de tomber plus rapidement dans les bras de Morphée, dont la banane et le beurre de cacahuète.

Consommer ces deux aliments en guise de collation permettrait en effet de favoriser l’endormissement, selon la diététicienne américaine, Tracy Lockwood Beckerman.

riche en tryptophane

Et pour cause, le beurre de cacahuète est riche en tryptophane, un acide aminé utilisé par notre organisme pour fabriquer entre autres la sérotonine, un neurotransmetteur agissant comme précurseur de la mélatonine, ou l’hormone du sommeil.

Plusieurs études ont montré que le tryptophane limite les réveils nocturnes et garantit une meilleure qualité de sommeil. Quant à la banane, elle est riche en vitamines et minéraux.

Elle contient notamment une bonne dose de potassium et de magnésium, reconnu pour réduire le stress et «aider les muscles à se détendre», précise l'experte dans la revue Well and good.

De plus, ce fruit contient également une forte teneur en tryptophane. C’est pourquoi la banane et le beurre de cacahuète sont des produits de choix pour mieux dormir. Et d'un point de vue gustatif, ils se marient très bien.

Veillez toutefois à ne pas avoir la main trop lourde sur le beurre de cacahuète, une cuillère suffit.