Rêver de se noyer : voici la signification

Il y a des songes que l’on préférerait oublier au réveil, comme ceux où l’on se noie. Toutefois, si ces images oniriques se manifestent, aussi désagréables soient-elles, ce n’est pas pour rien.

Selon le spécialiste du langage des rêves Tristan Moir, dans la majorité des cas, «c’est le sens figuré qui va prévaloir».

Un trop plein

Quand on se noie en rêve, cela signifie que l’on est en train de perdre pieds, que «l’on se noie dans des problèmes et que l’on se sent submergé par les évènements».

Ce songe d’angoisse, assez fréquent, invite ainsi les personnes concernées à identifier précisément les causes de cet état, «ce qui les engloutis dans leur environnement», souligne l’expert, précisant qu’il y a souvent des indicateurs dans le rêve (travail, vie privée…).

Ces images oniriques peuvent aussi refléter une peur plus profonde, et dont on n’a pas conscience, l’eau symbolisant l’inconscient et les émotions. «Quand on se noie, certaines choses remontent des profondeurs, comme des traumatismes et des blocages».

En sachant que le lieu de la noyade peut avoir son importance dans l'interprétation. Par exemple, la baignoire, «le bassin de la mère», peut signifier que le sujet souffre d'une éducation trop maternante. Quant à la mer, elle symbolise «l’inconscient dans son immensité. C’est aussi la mère originelle ou la mère nourricière». De son côté, la rivière représente l’adolescence, tandis que le fleuve symbolise l’âge adulte.

du positif si on respire sous l’eau

Tristan Moir, auteur du «Nouveau dictionnaire des rêves» (éd. L’Archipel), explique d’autre part qu'un tel songe peut être lié à la situation actuelle. «La crise sanitaire favorise les images de noyade car on se sent submerger par les interdits et les contraintes».

En revanche, si le rêveur a une soudaine aptitude à respirer sous l’eau, l’interprétation est positive. Cela signifie «qu’il est en phase avec ce qui se passe dans son inconscient, qu’il ne suffoque pas et qu’il arrive à surmonter ses angoisses».