Nuit de la Solidarité 2022 : les bénévoles peuvent s'inscrire jusqu'au 17 janvier

Comme chaque année, la municipalité parisienne a lancé un appel aux bénévoles, pour participer à la cinquième Nuit de la Solidarité, qui aura lieu dans la soirée du 20 au 21 janvier prochain, et l'aider ainsi à décompter les sans-abri présents dans la capitale. Ils peuvent s'inscrire jusqu'au 17 janvier prochain.

«Les inscriptions pour être bénévoles lors de la Nuit de la Solidarité sont ouvertes jusqu'au 17 janvier», a fait savoir ce mercredi Léa Filoche, l'adjointe à la mairie de Paris chargée des solidarités, de la lutte contre les inégalités et contre l’exclusion, soulignant que compte tenu de la situaiton sanitaire, il était «possible de s'inscrire et se désinscrire assez facilement sur le site internet».

Pour rappel, la Nuit de la Solidarité est organisée à Paris depuis 2018, afin de réaliser le décompte le plus précis possible du nombre de personnes sans-abri. Lors de cette soirée, plusieurs centaines de bénévoles vont à leur rencontre et leur soumettent un questionnaire (anonyme et non imposé), qui doit ensuite permettre de «recenser leurs besoins» et d'«adapter en conséquence les politiques publiques» à leur égard.

Grande nouveauté cette année, la Nuit de la Solidarité sera – «pour la première fois et à titre expérimental» – élargie à l'échelle métropolitaine, avec la participation de 9 autres communes de la Métropole du Grand Paris, dont Saint-Denis, Bobigny (93) ou encore Courbevoie et Rueil-Malmaison (92).

plus de 2.000 bénévoles attendus

Pour réaliser ce travail de terrain, plus de 2.000 bénévoles – accompagnés de 400 chefs d'équipe professionnels – doivent quadriller avec minutie les rues de la capitale et des villes limitrophes participantes. Ensemble, ils se répartiront sur plus de 350 secteurs par groupe de 4/5 personnes encadrées par un responsable d'équipe, à partir de 22h.

Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site de la Ville de Paris et être disponible toute la soirée du jeudi 20 janvier prochain. Tous les bénévoles sont les bienvenus – à condition d'être âgés de plus de 18 ans –, sachant que cette année, avec l'élargissement de la zone, les inscriptions sont «ouvertes à tous, aux Parisiens comme à tous les habitants d’Ile-de-France».

A noter qu'en 2019, la Nuit de la Solidarité avait déjà été élargie à une zone bien plus importante que lors de la première édition, permettant ainsi de visiter des lieux particulièrement fréquentés par les sans-abri de la capitale, tels que le métro, les parkings, les hôpitaux ainsi que dans les bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e), permettant ainsi un meilleur décompte de leur nombre.

En cinq ans, le nombre de sans-abri a très peu évolué à Paris, oscillant entre plus ou moins 200 personnes chaque année. En 2018, lors de la première édition, 3.418 personnes en situation de rue avaient été recensées, puis 3.641 en 2019 et 3.552 lors de la troisième édition en 2020, et enfin, 2.829 personnes lors de la dernière édition de la Nuit de la Solidarité, organisée du 25 au 26 mars.