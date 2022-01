Prolongement de la ligne 4 vers Bagneux : les deux nouvelles stations ouvrent aujourd'hui

C'est le grand jour pour l'inauguration du prolongement de la ligne 4 au sud de Paris. Dès midi ce jeudi 13 janvier, deux nouvelles stations vont ainsi ouvrir au public entre Montrouge et Bagneux, dans les Hauts-de-Seine.

Deux nouvelles stations sont ainsi sorties de terre : la première – la station «Barbara» – desservira le quartier résidentiel du Fort de Montrouge, le cimetière de Bagneux ainsi que le nord de la commune de Bagneux, et la seconde – la station «Lucie Aubrac» – desservira quant à elle la future ZAC éco-quartier Victor Hugo, à deux pas de la ville d'Arcueil (94).

Lancés mi-2015, les travaux auront donc duré plus de six ans et auront permis la création de 1,8 km de nouvelles voies entre le terminus sud actuel, la station «Mairie de Montrouge», à Montrouge (92), et le futur terminus, la station «Lucie Aubrac», à Bagneux (92). Au total, 37.000 nouveaux voyageurs y sont attendus au quotidien. Soit 12 millions de voyageurs par an sur la ligne 4 grâce au prolongement.

«Cette opération marque un tournant pour le développement des transports en Ile-de-France, en offrant une desserte fine du territoire et, demain, une correspondance avec la future ligne 15 sud du métro francilien», s'était déjà réjouie Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui a pris en charge 60 % de ce chantier qui s'élèvent finalement à 406 millions d'euros (contre les 380 millions d'euros prévus initialement).

Et celle-ci de se targuer encore que «la ligne 4 se renouvelle entièrement pour être plus fiable et plus confortable», et ce, avec la «création de deux stations, l'automatisation de la ligne existante, ainsi que de nouvelles rames bénéficiant d’emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite».

«Avec ces deux nouvelles stations, la ligne 4 est aujourd’hui longue de 14 km», s'est également félicitée la RATP, qui souligne qu'elle dessert désormais un total «de 29 stations [...] en correspondance avec toutes les autres lignes de métro – hormis les 3 bis et 7 bis – et toutes les lignes de RER».