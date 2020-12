IDF : où en est-on du prolongement des lignes de métro 4, 11, 12 et 14 ?

Dans le cadre de la construction du Grand Paris Express et pour une meilleure desserte de la petite et grande couronne, certaines lignes du métro parisien sont en train ou vont être prolongées.

Il est parfois difficile de s'y retrouver. Quelles sont les lignes de métro qui vont être prolongées ? De combien de nouvelles stations disposeront-elles ? Quelles communes seront alors desservies ?

Depuis le début de l'année 2019, 4 prolongements sont en cours : celui de la ligne 4 vers Bagneux, celui de la ligne 11 vers Rosny, celui de la ligne 12 vers Aubervilliers ainsi que celui de la ligne 14 au nord vers Saint-Ouen et au sud vers Orly. A la fin de l'année 2020, voici les dernières informations concernant les travaux de prolongement de celles-ci et leur calendrier de travaux.

Si le prolongement de la ligne 14 est enfin achevé, d'autres ont pris pas mal de retard notamment en raison de la crise sanitaire et économique que connaît la France en pleine épidémie de coronavirus. De fait, de nouveaux retards sont à prévoir sur le prolongement des lignes 4 et 12.

Ligne 4

La mise en service de la ligne 4 – qui doit être prolongée vers le sud de Paris – a été replanifiée fin 2021, à la suite de plusieurs mois de retard sur le chantier. Au total, 1,8 km vont être ajoutés à la ligne, afin de desservir deux nouvelles gares : à Montrouge et à Bagneux (92).

«Le chantier a progressivement repris début mai 2020 pour continuer les travaux de raccordement entre la ligne existante et le prolongement (pose des voies et installation des systèmes), les aménagements des stations Barbara et Bagneux-Lucie Aubrac (pose des habillages et des éclairages, installation des équipements et des systèmes) et les aménagements du futur Centre de Dépannage des Trains», a ainsi expliqué la RATP.

Plus de 37.000 voyageurs sont concernés par ce prolongement, et gagneront – selon la RATP – environ 10 minutes sur leur trajet. A terme, la station Bagneux-Lucie Aubrac sera reliée à «la ligne 15 sud» du Grand Paris Express, permettant ainsi d'aller jusqu'à Pont de Sèvres (92) à l'ouest ou Noisy-Champs (93) à l'est.

[Prolongement] Impact de la crise sanitaire : ajustement des calendriers pour les travaux de prolongement pour la #ligne4 et #ligne12 du métro parisien.

Ligne 11

Prolongée à l'est de Paris, la ligne 11 – dont le terminus est actuellement Mairie des Lilas (93) – desservira, fin 2022/ début 2023, six nouvelles stations (Liberté, Place carnot, Hôpital, La Boissière, Londeau-Domus et Rosny-Bois-Perrier) jusqu'à Rosny-Bois-Perrier (93), dont une en viaduc.

Elles desserviront ainsi les 5 villes dyonisiennes concernées par le prolongement : Les Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois. Le projet prévoit également la création d’un futur atelier de maintenance à Rosny-sous-Bois ainsi qu’un nouveau poste de contrôle centralisé de la ligne à Bagnolet.

Un prolongement au coeur de la Seine-Saint-Denis qui permettra, à terme, de desservir 85.000 habitants ou employés de la région. La ligne 11 prolongée assurera donc des correspondances avec le T1 prolongé à Val de Fontenay, le RER E et la ligne 15 est à Rosny-Bois-Perrier.

Un deuxième tronçon entre Rosny-Bois-Perrier et Noisy-Champs est à l'étude, pour des travaux envisagés entre 2022 et 2025, et pourrait voir le jour dans un second temps 3 ans plus tard.

Ligne 12

Déjà prolongée de 3,8 km jusqu'à Aubervilliers (93), avec la station Front Populaire, depuis fin 2012, la ligne 12 poursuit son chemin, avec la réalisation de deux nouvelles stations, Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers.

Le prolongement de la ligne 12 – replanifié au printemps 2022 – permettra de relier le centre-ville d’Aubervilliers (93) à la gare Saint-Lazare (8e) en 20 minutes à peine, grâce à 3,1 km de ligne créée.

Le chantier à progressivement repris début mai 2020 pour continuer l’aménagement de la station Aimé Césaire (pose des habillages et des éclairages, installation des équipements et des systèmes) et la pose de la voie entre les stations Aimé Césaire et Mairie d’Aubervilliers.

Ligne 14

En passe de devenir réalité ce lundi 14 décembre, le prolongement de la ligne 14 du métro au nord était l'un des projets majeurs du développement du réseau de transport en commun francilien en banlieue et la désaturation de la ligne 13. Pour ce faire, quatre nouvelles stations – Pont Cardinet (17e), porte de Clichy (17e), Clichy-Saint-Ouen (92), mairie de Saint-Ouen (93) – ont été réalisées.

Dès lundi, elles permettront ainsi de relier l'actuel terminus de la gare Saint-Lazare au nouveau situé Mairie de Saint-Ouen (93), en moins de 15 minutes. Plus de 170.000 personnes seront concernées par ce trajet. Au total, ce sont 5,8 km de nouvelles voies qui vont être construites, à l'horizon mi-2020.

Avec la #Ligne14 à Saint-Ouen, le réseau de #TransportsIDF grandit en @iledefrance.



1 rame toutes les 85 secondes en heures de pointe



des rames de 8 voitures au lieu de 6



désaturation de 25% de la #ligne13 pic.twitter.com/ZyCxokJnDn — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 13, 2020

Par ailleurs, sept nouvelles stations doivent voir le jour sur la ligne 14 du métro au sud. Piloté par la société du Grand Paris, 14 km devraient, d'ici à 2024, relier la station Olympiades (13e) à l'aéroport d'Orly (94).