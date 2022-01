DIRECT - Coronavirus : 14.380 classes fermées, un record depuis le printemps 2020

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

20h37

14.380 classes sont fermées, indique le ministère de l'Education nationale. Un record, depuis le printemps 2020.

20h33

Les Croates Leon Susnja (pivot) et Lovro Mihic (ailier gauche) ont été testés positifs au Covid-19, au lendemain de leur match perdu contre l'équipe de France (27-22), au 1er tour de l'Euro-2022, a annoncé la Fédération croate vendredi.

20h04

Les Pays-Bas vont assouplir leurs restrictions sanitaires anti-Covid, parmi les plus contraignantes d'Europe, en autorisant les commerces, salles de sport, coiffeurs et les sex-shop à rouvrir, a annoncé vendredi le Premier ministre Mark Rutte.

18h31

Le tribunal administratif de Nantes a suspendu l'arrêté qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur en Loire-Atlantique depuis le 31 décembre, a-t-on appris auprès de la préfecture. Le préfet de Loire-Atlantique, Didier Martin, a "pris acte" de cette décision et publiera un nouvel arrêté "dans la soirée", a fait savoir la préfecture à l'AFP.

18h31

De trop nombreux seniors de plus de 80 ans, souvent isolés, ne sont toujours pas vaccinés contre le Covid, a déploré vendredi la ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, concédant que la démarche pouvait être "compliquée".

17h51

Certaines grandes villes du nord-est des Etats-Unis, dont New York, premières frappées par la vague de Covid-19 liée au variant Omicron, commencent à voir le rythme des contaminations reculer, bien que la tendance reste toujours à la hausse au niveau national. Ces premiers signes semblent indiquer que le pic pourrait avoir été atteint par endroits, suivant un schéma de flambée fulgurante rapidement suivie d'une baisse, déjà observé en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni.

17h49

L'Islande va de nouveau durcir son arsenal de mesures sanitaires pour lutter contre le Covid-19, avec notamment la fermeture pour deux semaines et demie des bars et des discothèques, a annoncé vendredi le gouvernement confronté à la flambée de l'épidémie.

17h09

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19 au Brésil a démarré ce vendredi, à Sao Paulo, un mois après son approbation par les autorités sanitaires en dépit des critiques du président Jair Bolsonaro.

15h32

Le vaccin contre le Covid-19 de l'Américain Novavax, basé sur une technologie classique, va devenir le cinquième à être disponible en France après le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) vendredi.

Ce vaccin et celui de Janssen (déjà disponible pour les plus de 55 ans) peuvent dans certains cas être "une alternative utile" pour les gens réticents à se faire injecter les vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, juge la HAS dans son avis.

12h12

La Norvège va à son tour élargir la vaccination anti-Covid à la tranche d'âge des 5-11 ans sur la base du volontariat et sans en faire une recommandation officielle, a annoncé le gouvernement norvégien vendredi.

Les enfants de 12 à 15 ans, à qui une seule dose de vaccin était jusqu'à présent proposée, pourront en recevoir une seconde si leurs parents le souhaitent, a aussi indiqué le ministère de la Santé.

«Les enfants tombent très rarement gravement malades et les connaissances sont pour l'instant limitées concernant les effets secondaires rares ou les effets secondaires à long terme», a déclaré la ministre Ingvild Kjerkol dans un communiqué.

11h23

La rencontre de la 12e journée de D1 entre les équipes féminines du Paris Saint-Germain et de Dijon, initialement prévue ce dimanche 16 janvier à 12h45 au Stade Georges Lefèvre de Saint-Germain-en-Laye, a été reportée, plusieurs cas de Covid-19 ayant été constatés du côté du DFCO, a annoncé le PSG dans un communiqué.

10h40

La pandémie a fait au moins 5.511.146 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11h00 GMT, à partir de sources officielles. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 846.319 morts, suivis par le Brésil (620.545), l'Inde (485.035) et la Russie (319.172).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

9h43

Les passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront plus transiter par Hong Kong, afin de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé vendredi l'aéroport de la ville. Cette suspension, qui concerne tous les pays classés à «haut risque» sanitaire par les autorités hongkongaises, prendra effet dimanche pour une durée d'un mois. Elle vise à «contrôler la propagation du très contagieux variant Omicron du Covid-19», a indiqué l'aéroport sur son site internet.

8h30

L'Espagne a donné son feu vert à une quatrième dose de vaccin anti-Covid à certaines personnes très vulnérables comme celles qui sont immuno-déprimées, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires, en pleine vague du variant Omicron.

7h15

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement recommandé vendredi deux nouveaux traitements contre le Covid-19 dans des cas bien précis, pour un total désormais porté à cinq.

Dans un avis publié dans la revue médicale The BMJ, les experts de l'OMS recommandent un traitement par anticorps de synthèse, le sotrovimab, et un médicament habituellement utilisé contre la polyarthrite rhumatoïde, le baricitinib. Tous deux ne sont pas destinés à n'importe quels patients.

6h00

La Cour suprême des Etats-Unis a bloqué jeudi la décision de Joe Biden d'imposer le vaccin anti-Covid dans les entreprises de plus de 100 salariés, infligeant un revers de taille aux efforts du président démocrate.

La haute juridiction a en revanche validé l'obligation de vaccination pour les employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.