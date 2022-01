Plusieurs syndicats appellent à la grève du secteur médico-social aujourd'hui

L’intersyndicale CFDT-FO-UNSA Santé et Sociaux public et privé appelle à la grève du secteur social et médico-social ce mardi 18 janvier. Les syndicats dénoncent le report de discussions avec le gouvernement portant notamment sur l’évolution des rémunérations dans le secteur.

Lors d’un déplacement le 8 novembre dernier à Châtenay-Malabry, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé la tenue d’une Conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social avant de 15 janvier 2022, pour discuter de la revalorisation des salaires de ces professionnels, afin de recréer une forme d’attractivité pour ce secteur qui peine à recruter malgré les besoins.

Cependant, dans un communiqué en date du 29 décembre 2021, le Premier ministre a annoncé que cette conférence se tiendrait «au premier trimestre 2022 selon une date à stabiliser avec les acteurs en fonction de l’évolution de la situation sanitaire». Une annonce que regrettent les organisations syndicales, qui ont donc appelé à la grève du secteur ce mardi.

Les oubliés du Ségur de la Santé

«Force est de constater que le gouvernement ne respecte pas son engagement. Il n’est plus l’heure de prendre son temps avec une énième mission pour trouver les solutions à apporter pour restaurer l’attractivité de ce secteur. Il y a urgence !», dénonce l’intersyndicale CFDT-FO-UNSA Santé et Sociaux public et privé dans un communiqué.

Les professionnels du secteur médico-social, qui travaillent pour la prise en charge des personnes en situation de handicap, dépendantes, des sans-abri, ou pour la protection sociale à l’enfance, alertent sur le cruel manque de reconnaissance dont ils sont victimes. Certains regrettent notamment d’avoir été exclus des revalorisations salariales accordées aux soignants dans le cadre du Ségur de la Santé.

Ils déplorent ainsi le phénomène de fuite vers l’hôpital public et les maisons de retraite, dont les salariés ont bénéficié d’une hausse de salaire de 183 euros net par mois. Ces hausses de salaire n'ont ensuite été étendues que partiellement à d'autres secteurs. La Conférence des métiers de l’accompagnement social avait donc notamment pour vocation de discuter d’un élargissement de cette hausse de salaire aux autres professionnels médico-sociaux.