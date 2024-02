Grève SNCF : comment demander un remboursement si votre train est annulé

En pleines vacances scolaires, les contrôleurs de la SNCF font grève. Selon la compagnie ferroviaire, un TGV sur deux circulera ce week-end. Quelles sont les démarches à effectuer pour se faire rembourser en cas de train annulé ?

Panique à bord. Alors que les vacances d’hiver commencent pour la Zone A et se prolongent pour la Zone C, un TGV sur deux circulera vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février. Ces blocages seront la conséquence d’une grève des contrôleurs SNCF à l’appel des syndicats CGT et Sud-Rail. Pour les trajets annulés, l’organisme propose un échange ou un remboursement du billet de train. Comment en bénéficier ?

En cas d’annulation d’un TGV, les voyageurs seront prévenus par mail ou par SMS par la SNCF. Ils auront la possibilité d’échanger ou d’annuler leurs billets avant l’heure de départ initiale, afin d’en obtenir le remboursement intégral.

Pour se faire rembourser, les itinérants devront utiliser le canal d’achat de leurs tickets, à savoir l’application SNCF Connect ou les agences en ligne. Contacter par téléphone le standard de la compagnie ferroviaire au 36 35 est également possible.

Si un particulier a acheté son ticket en ligne, il devra suivre le processus de remboursement sur le site où il a effectué son achat. Le délai de remboursement est généralement de «3 à 5 jours» en général, selon la SNCF.

Un geste commercial EXCEPTIONNEL

En plus d’avoir la possibilité d’échanger, d’annuler ou de se faire rembourser leurs billets, les itinérants impactés par la grève des contrôleurs SNCF auront le droit à un geste commercial exceptionnel.

Un code Avantage sera délivré aux voyageurs, leur donnant droit à une réduction de 50% à valoir sur l’achat d’un prochain voyage sur TGV iNOUI ou INTERCITÉS, dans les 30 jours qui suivront sa réception par mail. Il n’y a aucune démarche à faire pour recevoir le code si l’itinérant a effectué sa réservation sur SNCF Connect ou s’il a communiqué ses coordonnées par e-mail lors de sa réservation.

Les abonnés Max Actif, Max Actif+ ou Max Loisir auront droit à une minoration du prix de leurs abonnements sur le mois suivant, calculée en fonction du nombre de jour de grève. Pour les abonnés du Forfait Hebdo ou mensuel, le calcul sera effectué de la même manière. Ces demandes de compensation s’obtiennent par l’intermédiaire de la plate-forme Tout’Oui.

Si le ticket de train réservé pendant la période de grève concerne un tarif Groupe (plus de 10 personnes), il faudra se rapprocher de l’agence auprès de laquelle les billets ont été réservés.