Île-de-France : sur le RER B, attention aux interruptions jusqu'en mars

Les usagers du RER B n'en finissent plus de subir des désagréments. Entre les incidents à répétition, comme ce jeudi 20 janvier, et les travaux, ces derniers sont contraints de trouver des itinéraires alternatifs. Jusqu'en mars, il faudra aussi faire attention aux interruptions.

Depuis le début de l'année et jusqu'au vendredi 4 mars inclus, le trafic sur le RER B est en effet interrompu à partir de 22h45 tous les soirs de semaine, du lundi au vendredi, entre la Gare du Nord et l'aéroport Charles-de-Gaulle 2 / Mitry-Claye, en raison, selon la SNCF, de «travaux de maintenance de grande ampleur».

[TRAVAUX] Jusqu'au 4 mars, du lundi au vendredi à partir de 22h45, des travaux de maintenance de grande ampleur engendrent l’interruption des circulations #RERB entre Gare du Nord et l'Aéroport CDG 2 / Mitry-Claye. Des bus de substitutions sont mis à votre disposition. [1/2] pic.twitter.com/2KbYeeDi8M — RER B (@RERB) January 19, 2022

Pour compenser, des itinéraires bis sont proposés notamment vers la Plaine-Stade de France (prendre le bus 153 depuis la station Porte de la Chapelle), Aubervilliers et La Courneuve (prendre le bus 150 depuis la station Quatre Chemins), mais aussi vers Le Bourget (prendre le bus 607 depuis la station La Courneuve / Aubervilliers 8 mai 1945), Drancy (prendre le bus 148 depuis la station Bobigny-Pablo Picasso) et Le Blanc-Mesnil (prendre le bus 620 depuis la station Bobigny-Pablo Picasso).

Et lorsqu'aucun itinéraire bis n'est possible, des bus de substitution ont été mis en place : l'un au départ de Fort d’Aubervilliers à destination de Mitry-Claye via les gares d’Aulnay-sous-Bois, Sevran-Livry, Vert-Galant, Villeparisis, un autre au départ de La Plaine-Stade de France à destination d’Aulnay-sous-Bois via les gares de La Courneuve/Aubervilliers, Le Bourget, Drancy, Le Blanc-Mesnil et un dernier au départ de Fort d’Aubervilliers à destination d’Aéroport Charles-de-Gaulle 1 via les gares d’Aulnay-sous-Bois, Sevran Beaudottes, Villepinte, Parc des Expositions.

Enfin, pour se rendre à l'aéroport, il est conseillé de prendre le RER A depuis Châtelet-les-Halles jusqu’à Auber, puis le Roissy bus jusque Aéroport Charles-de-Gaulle 1. Et pour ceux qui souhaiteraient se rendre à l'aéroport Charles-de-Gaulle 2, il faut ensuite emprunter la navette automatique et gratuite, appelée CDGVal, entre les deux terminaux.