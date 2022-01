Gang de Roubaix : qui est Lionel Dumont, l'un des premiers djihadistes français remis en liberté ?

Considéré comme l'un des principaux membres du «Gang de Roubaix», un groupe criminel responsable de nombreux braquages et tentatives d'attentats dans les années 1990, Lionel Dumont est sorti de prison, après 25 ans de détention.

Enfant du nord, originaire de Tourcoing, Lionel Dumont est l'ainé d'une fratrie de huit enfants élevés dans la pure tradition catholique française. Alors qu'il se prédestine à des études de journalisme, il entre en 1991 à l'université de Lille, où il effectue des études d'histoire. Mais c'est en 1993 que tout bascule. Après avoir fait son service militaire au 4e RIMA de Fréjus, où il part à Djibouti dans le cadre d'une intervention multinationale de l'ONU en Somalie, il se révolte face à l'inaction de la société civile en réponse aux atrocités commises sur place. Un déclic pour le jeune nordiste qui se convertira à l'Islam dès son retour, fréquentant assidument la mosquée Dawa à Roubaix.

Marqué par cette expérience, il rejoint en avril 1994 le bataillon paramilitaire des moudjahidines arabes à Zenica en Bosnie et se rapproche de l’émir algérien Abou el-Maali. Il se forme au combat et change d’identité. Il se fait désormais appeler Abou Hamza et épouse selon le rite musulman une Bosniaque de 16 ans.

Tentative d'attentat en 1996

Dès son retour en France l’année suivante, il participe à la fondation du Gang de Roubaix avec plusieurs Français convertis à l’islam, et se lance dans de multiples braquages à mains armées pour financer la cause islamiste. C’est finalement en 1996 que Lionel Dumont et son gang rentreront tristement dans l’histoire. Entre janvier et mars, le gang se rend coupable de plusieurs attaques sanglantes, dont une impressionnante fusillade contre des policiers sur un parking de la ville de Croix (Nord). L’attaque fera un mort parmi les passants.

L’année 1996 sera également marquée par une tentative d’attentat à la voiture piégée contre le commissariat de Lille, où il manquera de justesse de se faire arrêter, avant de fuir en Bosnie et de perpétuer plusieurs hold-ups et le meurtre d’un policier, pour lequel il sera finalement arrêté et placé en détention. Condamné à vingt ans de réclusion, il s’évade de la prison de Sarajevo en 1999, et retourne en France, dans sa région natale du Nord.

Condamné en France à 25 de prison

Entre 2000 et 2003, se sachant activement recherché, le néo-djihadiste se fait plus discret et se rapproche de la mouvance islamiste indonésienne de Jemaah Islamiyah, avec la volonté de perpétuer de nouveaux attentats sur le territoire français. Il sera finalement arrêté en 2004 après une longue cavale et condamné à 25 ans de prison par la cour d’assises de Paris pour ses nombreux crimes commis entre autres avec le Gang de Roubaix.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, ce vétéran du djihad a été libéré avec quelques mois d’avance de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) et se voit désormais placé sous bracelet électronique.