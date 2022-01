Kylian Mbappé : son petit frère Ethan blessé dans un accident de voiture

Plus de peur que de mal. Ce vendredi, Ethan, le petit frère de Kylian Mbappé, a été blessé dans un accident de voiture survenu à Saint-German-en-Laye, près de son centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.

Selon les informations du Parisien, l'adolescent de 15 ans était à bord d'un véhicule conduit par un chauffeur. L'accident impliquerait également un autre véhicule. Les faits se seraient produits aux alentours de 16h, sur la RN 184.

Légèrement blessé, Ethan Mbappé a été transporté à l'hôpital, selon les pompiers.

Future star du foot ?

Ce dernier semble marcher sur les traces de son frère, puisqu'il a été appelé en décembre dernier pour rejoindre l'équipe de France U16 à Clairefontaine. Contrairement à son frère qui joue en attaque, Ethan lui évolue au poste de milieu de terrain.

Si l'adolescent n'a pas encore la carrière de son frère, il peut néanmoins se vanter de lui avoir inspiré sa célébration de but, comme l'avait expliqué Kylian Mbappé à beIN Sport. «Avec mon petit frère c'est parti de rien, d'un chambrage après un match de Playstation, il marque un but et le célèbre comme ça. Cinq minutes plus tard il m'a dit : "Kylian tu pourrais faire ça en match?" Je lui ai dit ok, je le ferai», avait-il déclaré. Une véritable affaire de famille.