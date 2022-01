PSG : Kylian Mbappé «plus réceptif que jamais» à l’idée de rester

L’espoir renaît dans les rangs du PSG. A un peu plus de cinq mois de la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne serait plus aussi fermé à l’idée de rester et de prolonger avec le club de la capitale, selon ESPN.

L’attaquant français n’a pas encore quitté Paris. S’il est annoncé avec insistance depuis plusieurs mois au Real Madrid, qu’il avait voulu rejoindre l’été dernier, le prodige de Bondy, concentré sur les futures échéances du vice-champion de France, prend son temps avant de trancher sur son avenir.

Et après avoir repoussé toutes les offres de prolongation proposées jusqu’à maintenant par la direction parisienne, dans une volonté de relever un nouveau challenge, il aurait revu sa position. Au point qu’il serait «plus réceptif que jamais» sur la possibilité de rester à Paris «un peu plus longuement».

Son entourage, favorable à une prolongation, serait d’ailleurs en contact régulier avec les dirigeants et les discussions tourneraient autour d’une prolongation de courte durée (deux ou trois ans). Ces négociations sont jugées «positives» par le PSG, qui afficherait son optimisme dans ce dossier.

Plusieurs raisons expliquent ce revirement de situation. Le champion du monde 2018 apprécie d’être devenu et surtout d'être considéré comme l’un des leaders à part entière de la formation parisiennne, malgré la présence de Neymar et l’arrivée de Lionel Messi. L’arrivée potientielle de Zinedine Zidane sur le banc parisien, à la place de Mauricio Pochettino, pourrait également influer sur sa décision de rester à Paris.

Mais l’élément déterminant sera le parcours du PSG en Ligue des champions. Et à commencer par l’issue de la double confrontation face au Real Madrid en 8e de finale (15 février, 9 mars). Le vainqueur pourrait non seulement décrocher son billet pour les quarts de finale de la compétition, mais également la «signature» de Kylian Mbappé. Une chose est sûre, il ne prendra aucune décision définitive avant ce choc.