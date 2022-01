Coronavirus : où jeter un autotest utilisé ?

Avec la déferlante de cas Omicron, l’utilisation des autotests a bondi. Les Français en utilisent des millions chaque semaine. D’autant qu’on peut désormais les trouver non seulement en pharmacie mais aussi en grandes surfaces, et ce jusqu’au 15 février prochain.

Si leur utilisation commence à être familière, beaucoup de Français s’interrogent sur la marche à suivre une fois que le test a été réalisé et qu’il faut le jeter.

Quel que soit son résultat, négatif ou positif, il faut qu’il soit jeté dans la poubelle commune et non pas dans celle destinée aux déchets recyclables.

Inutile de les apporter à la pharmacie

Il faut aussi veiller à jeter l’ensemble des éléments (écouvillon, flacon et plaquette) dans un sac fermé. Dans son « petit guide d’utilisation de l’autotest nasal », le ministère de la Santé va même jusqu’à recommander l’utilisation d’un second sac : « Jeter les articles du kit dans un sac plastique pour éviter toute contamination. Fermer le sac et le placer dans un deuxième sac plastique. Jeter le tout dans sa poubelle habituelle. Se laver les mains après la manipulation » recommande-t-il.

Certains kits contiennent des sachets spécialement prévus pour recueillir les déchets.

Il est en revanche inutile de les apporter à la pharmacie. En effet, les kits d’autotests ne font pas partie des « Déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés » (DASRI).