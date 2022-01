Hauts-de-France : disparition inquiétante d'une mère de famille

Depuis huit jours, l'entourage d'Angélique Herlem est sans nouvelles de cette mère de famille originaire du Cateau-Cambrésis (Hauts-de-France). Une nouvelle battue a été organisée hier, samedi 22 janvier, pour retrouver sa trace.

Depuis plus d'une semaine, cette mère de trois enfants (deux filles de 18 et 16 ans et un garçon d'un an) n'a plus donné signe de vie. Ce samedi et pour la troisième fois depuis sa disparition, des centaines de personnes réparties par groupes de 5 à 15 personnes ont sillonné les alentours du Cateau-Cambrésis. Les recherches sont restées vaines.

La disparition volontaire écartée

Agée de 36 ans, Angélique Herlem aurait quitté son domicile vers 1h du matin dans la nuit du 13 au 14 janvier. Elle n'a emporté ni téléphone, ni papiers, ni moyens de paiement, écartant la piste de la disparition volontaire. Ses proches supposent qu'elle portait alors un manteau violet et des bas noirs, avec «des bottines et doit surement avoir les cheveux attachés», a ajouté l'une de ses filles sur les réseaux sociaux.

Pour l'instant, aucune autre battue n'est prévue par la famille. Une enquête de gendarmerie est également en cours.