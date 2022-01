DIRECT - Coronavirus : Près de 20.000 plaintes visant des ministres classées sans suites par la CJR

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

16h56

Près de 20.000 plaintes envers Jean Castex et différents ministres ont été classées sans suites par la Cour de justice de la République. Elles visaient le Premier ministre ainsi que le ministre de la Santé Olivier Véran, mais également Jean-Michel Blanquer et Jean-Baptiste Djebbari.

Ces plaintes, rédigées en des termes identiques à partir d'un formulaire payant mis en ligne par l'avocat Fabrice Di Vizio, avaient été déposées entre le 28 juillet et le 31 décembre 2021 auprès de la commission des requêtes de la CJR, seule juridiction habilitée à poursuivre et juger des ministres pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.

16h05

Les Etats-Unis vont fournir près de 2 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 au Kenya et à la Mauritanie, a annoncé lundi un responsable de la Maison Blanche. Ces doses sont acheminées via le mécanisme international Covax, mis en place pour les pays pauvres, et devraient arriver à destination lundi.

Le Kenya est destinataire de 1.368.900 doses du vaccin Pfizer, tandis que la Mauritanie doit recevoir 100.620 doses de Pfizer et 504.000 doses du vaccin Johnson & Johnson.

14h55

Le gouvernement britannique a annoncé lever l'obligation d'effectuer un dépistage du Covid-19 pour les voyageurs entièrement vaccinés arrivant en Angleterre.

"Ce que nous faisons pour les voyages, c'est de montrer que ce pays est ouvert aux affaires, ouvert aux voyageurs", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson, en confirmant ce changement destiné à ce "que les gens qui arrivent n'aient plus à passer de tests (...) s'ils ont été doublement vaccinés".

12h55

Il est possible de mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année, a affirmé lundi le chef de l'OMS, même si le Covid-19 provoque un décès toutes les 12 secondes dans le monde.

"Nous pouvons mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année - nous pouvons mettre fin au Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale", le niveau d'alerte le plus élevé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

12h26

Le long confinement de la ville de Xi'an (nord de la Chine) a été levé lundi, ont annoncé les autorités, qui ont fait état par ailleurs de 72 cas de Covid chez les participants aux JO de Pékin.

07h00

Les autorités hongkongaises ont déclaré dimanche qu’un seul des 77 hamsters remis par leurs propriétaires au gouvernement avait été testé positif au Covid-19 dans le cadre la campagne d’abattage mise en place après l’apparition de cas positifs dans une animalerie de la ville.

Plus de 2.000 hamsters ont été abattus à « titre de précaution » après que certains d’entre eux, importés des Pays-Bas par une animalerie locale, eurent été testés positifs au Covid.

06h50

La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal sera effective en France aujourd'hui. Annoncée jeudi dernier par le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse, l'évolution du dispositif a été validée par le Conseil constitutionnel ce vendredi 21 janvier.