L'édito de Paul Sugy : Valérie Pécresse veut «défiscaliser»

Dans son édito de ce lundi 24 janvier, Paul Sugy revient sur la volonté de Valérie Pécresse de supprimer les droits de succession pour 95% des Français.

« Je supprime les droits de succession pour 95 % des Français », a assuré Valérie Pécresse, ce dimanche. La candidate Les Républicains (LR) à la présidentielle, propose si elle est élue d’exonérer de taxes les successions jusqu’à 200 000 euros par enfant, détaille-t-elle dans un entretien dimanche au Figaro.

Valérie Pécresse reçoit le soutien des centristes Valérie Pécresse veut également augmenter le plafond des donations du vivant des donateurs défiscalisées.

Chaque parent pourrait ainsi donner 100 000 euros tous les six ans et non plus tous les quinze ans.

a mesure concernerait également « chacun des petits-enfants pour permettre le saut générationnel », et serait encore de 50 000 euros pour les neveux et les fratries.