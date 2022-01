Nicolas Dupont-Aignan à propos d'Emmanuel Macron : «il y a un écœurement général»

Invité de la matinale de CNEWS ce mardi, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, est revenu sur la fin du mandat d'Emmanuel Macron. «Il y a un écœurement général», estime le leader de Debout la France.

Nicolas Dupont-Aignan rebondissait sur un dernier sondage effectué par OpinionWay dans lequel 57% des Français interrogés estiment que la démocratie fonctionne mal dans leur pays.

En cause selon le candidat : les inégalités. «Il n'y a pas d'égalité de traitement médiatique, pas d'égalité de traitement financier. Ceux qui ne sont pas dans le système ne peuvent emprunter d'argent», a-t-il pointé.

Nicolas Dupont-Aignan a également dénoncé les inégalités dans la course aux parrainages. «Nous sommes un certain nombre à courir pour essayer d'avoir les 500 parrainages le jour J et pendant ce temps-là certains font campagne et ont 3.000 parrainages», a-t-il souligné.

Un débat «pas loyal»

Alors qu'Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, le leader de Debout la France a expliqué pourquoi il accusait le président de «voler l'élection». «Il a instrumentalisé la crise du Covid pendant des mois (...) Et il n'est pas candidat tout en utilisant les impôts des Français pour faire sa campagne», a-t-il ainsi lancé, ajoutant qu'à ce stade «il serait temps, si on veut avoir une vraie élection, que Monsieur Macron se dévoile».

«Là il n'y a pas de loyauté du débat. Il y a un faux-vrai candidat qui utilise l'argent public, qui n'est astreint à aucune règle et qui fait campagne», a martelé Nicolas Dupont-Aignan.

Nicolas Dupont-Aignan a par ailleurs regretté que le «système médiatique» retienne davantage les «petites phrases» plutôt que les propositions, les programmes.

Et de souligner : «L'homme politique sérieux, comme je crois l'être, sincère, a beaucoup de mal à se faire un chemin dans une pré-campagne présidentielle faite que de polémiques».