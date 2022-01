Nice : une adolescente poignardée en pleine rue pour son téléphone

Une adolescente qui marchait à proximité de la Gare Thiers, dans le centre de Nice (Alpes-Maritimes), mercredi 26 janvier, a été violemment agressée par trois individus pour son téléphone portable et ses écouteurs.

La victime a reçu de nombreux coups avant d'être poignardée à l'abdomen et à la main.

Les individus ont ensuite pris la fuite avec leur butin, a-t-on appris de sources concordantes.

D'après les premiers éléments de l'enquête, deux des trois agresseurs ont d'ores et déjà été interpellés par la Brigade anti-criminalité (BAC 06) et placés en garde à vue. Les objets dérobés ont été trouvés en leur possession. Une enquête pour vol avec violence, en réunion et avec arme est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’agression.

Une agression qui à Nice pose question

Rapidement prise en charge par les secours, l'adolescente a été transportée à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

En décembre dernier, Le Figaro dévoilait le classement des communes déployant le plus de moyens pour assurer la sécurité de leurs habitants.

La ville de Nice arrivait en première position, avec pour 10.000 habitants, près de 20 policiers municipaux équipés d’armes létales et plus de 71 caméras.

Paris se trouvait à la 20e place du classement.