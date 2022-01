Ophélie Meunier : menacée, la présentatrice a été placée sous surveillance policière après l'enquête de «Zone interdite»

Dimanche 24 janvier dernier, dans le cadre d’un nouveau numéro de «Zone interdite», M6 s’intéressait à l’islam radical. Une émission qui a engendré des messages violents auprès de l’animatrice Ophélie Meunier. La jeune femme a été placée sous protection policière face à la gravité des faits.

Dans le reportage, il a notamment été question de filmer, parfois en caméra cachée, différents endroits tels que des écoles hors contrat ou des édifices religieux. A Roubaix, la visite d’une boutique de jouets vendant des poupées sans visage car «seul Allah crée» et d’une librairie islamique proposant à ses clients un livre promouvant la défense de l’islam par les armes, a suscité de vives réactions du côté des musulmans mais également de responsables politiques de droite et d’extrême droite.

Un juriste également visé

Ophélie Meunier n'est pas la seule visée par ces menaces de mort. Le juriste Amine Elbahi, présent dans l’émission, est également la cible d'attaques répétées. Dans BFM TV, il explique : «mon numéro de téléphone a circulé sur les réseaux sociaux, plusieurs appels au meurtre ont été diffusés. On me menace de décapitation, d’égorgement, de s’en prendre à moi parce que j’ai tenu un discours de vérité à visage découvert et en particulier sur l’inaction du maire de ma commune.» Dans un tel contexte, le juriste a également été placé en surveillance policière.

Amine Elbahi va porter plainte, et a suspendu son compte Facebook pendant deux jours.