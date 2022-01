Brice Hortefeux : «Dans les 10 ans qui viennent, la France sera expulsée des 10 premières puissances mondiales»

Brice Hortefeux, député européen et ancien ministre de l’Intérieur de Nicolas Sarkozy, était l'invité du Grand Rendez-vous sur CNEWS. Il est notamment revenu sur le bilan d'Emmanuel Macron.

Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'est pas tendre avec le président de la République. «La réalité c'est l'échec d'Emmanuel Macron, estime-t-il. Un échec social [...], un échec migratoire [...], un échec sécuritaire [...], un échec en matière d'endettement, en matière éducative [...].»

«Il faut une alternance»

«La conclusion que j'en tire [...] c'est que, avec cette même politique, avec ces mêmes équipes, dans les dix ans qui viennent, la France sera expulsée des dix premières puissances mondiales», assure Brice Hortefeux.

Pour éviter ce scénario, l'ancien ministre est convaincu que la solution se trouve dans la présidentielle à venir en avril prochain : «il faut une alternance et cette alternance c'est Valérie Pécresse», plaide-t-il.

Et pour que la candidate des Républicains l'emporte, elle doit rassembler les différents courants existant dans son camp. «Pour gagner la course, il faut qu'elle marche sur ses deux jambes, estie Brice Hortefeux. Une jambe régalienne et en même temps une jambe sociale.»