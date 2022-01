Primaire populaire : Christiane Taubira, victorieuse, va appeler les autres candidats de gauche à faire «l'union»

Les inscrits à la primaire populaire ont désigné Christiane Taubira ce dimanche comme la plus apte à représenter la gauche à l’élection présidentielle d’avril prochain. Un scrutin dont elle était la seule candidate de poids à reconnaître la légitimité.

Elle était la favorite du scrutin. Christiane Taubira a est arrivée en tête des suffrages avec la mention «Bien +», devant Yannick Jadot (Assez bien +), Jean-Luc Mélenchon (Assez bien -), Pierre Larrouturou (Passable +), Anne Hidalgo (Passable +), Charlotte Marchandise (Passable -) et Anna Agueb-Porterie (Insufisant).

.@ChTaubira est arrivée en tête du vote d'investiture de la #PrimairePopulaire, qui s'est tenu du 27 janvier à 10h au dimanche 30 à 17h, en obtenant la mention majoritaire "Bien" décernée par 67% des 392 738 votants et votantes, soit 84,1% de participation. pic.twitter.com/HnJuWQ7haP — La Primaire Populaire (@PrimairePop) January 30, 2022

Déjà candidate à la présidentielle en 2002, Christiane Taubira n'a annoncé sa participation à celle d’avril prochain que récemment. Elle n'est pour le moment créditée que de 5% des intentions de vote, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, et se situe donc devant Anne Hidalgo (2%) mais derrière Yannick Jadot (6%) et Jean-Luc Mélenchon (9%). Des chiffres qui pourraient être bousculés avec la victoire de l'ancienne Garde des Sceaux.

Un appel à l'union malgré les réticences

Malgré sa victoire à la primaire populaire, ses homologues de gauche avaient annoncé ne pas se rallier au vainqueur du scrutin, si ce n’est les trois autres candidats moins connus du grand public ayant accepté d’y participer, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Christiane Taubira a cependant a annoncé devant ses partisans, dans son QG de campagne, qu'elle allait appeler les autres candidats de la gauche pour les convaincre de faire «l'union et le rassemblement» pour lesquels près de 400.000 personnes ont voté. Elle a indiqué qu'elle souhaitait s'entretenir avec les leaders écologiste, insoumis, socialiste et communiste.

Pour bénéficier du soutien de la Primaire populaire, elle devra également signer un «contrat de rassemblement» et «inclure l'esprit du socle commun programmatique dans son programme». Une démarche qui paraît complexe si ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo, ni Jean-Luc Mélenchon ne souhaitent s’engager dans ce ralliement populaire.

Cette élection, à laquelle tous les Français pouvaient s’inscrire et voter, a pour objectif de désigner un candidat unique qui fédérera différents courants de la gauche : socialiste, écologiste et insoumis. Avec plus de 467.000 inscrits et un taux de participation à 84,1%, les organisateurs ont déjà jugé cette élection comme un franc succès.