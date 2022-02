Vacances d'hiver : voici les jours de trafic à éviter selon Bison Futé

Des week-ends chargés attendent les automobilistes en février. Alors que les vacances d’hiver 2022 approchent, Bison Futé a publié son calendrier relatif à la circulation sur les routes françaises à cette période, marquée par les traditionnels départs au ski.

La région Auvergne-Rhône-Alpes sera la plus impactée par les embouteillages en février, selon les prévisions fournies par Bison Futé dans son calendrier annuel.

Dès le samedi 5 février, la circulation sera très difficile dans le sens des départs, puis elle le demeurera les samedis 12 et 19 février, pour les départs comme pour les arrivées en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette même zone restera encombrée avec une circulation difficile côté départs et retours les samedis 26 février et 5 mars. Elle le sera également dans cette région le samedi 5 février pour les retours et le samedi 25 février pour les départs.

L’Île-de-France sera placée en vigilance orange par Bison Futé concernant les départs les vendredis 18 et 25 février, alors que l’ensemble du territoire le sera, dans ce même sens de circulation, le vendredi 11 février. A noter enfin que les routes du Grand-Ouest et du Nord seront marquées par une circulation difficile pour les retours le vendredi 4 février.

Les dates des vacances d’hiver 2022 selon les zones

Pour rappel, la zone A, regroupant Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, sera en congés du samedi 12 au lundi 28 février, selon le site officiel du service public.

Pour la zone B, englobant Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tour, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg, les vacances se dérouleront du samedi 5 au lundi 21 février.

Concernant la zone C, intégrant Paris, Créteil, Versailles, Montpellier, Toulouse, les vacances auront lieu du samedi 19 février au lundi 7 mars.