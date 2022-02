Drôme : des loups dévorent une jument et une quinzaine de brebis

Une nouvelle attaque de loups a eu lieu la semaine dernière dans la Drôme. Une ou plusieurs bêtes auraient tué la jument du maire de Montclar-sur-Gervanne, ainsi qu'une quinzaine de brebis.

Selon France Bleu Drôme-Ardècle, c'est le propriétaire de la jument qui a fait la macabre découverte samedi 29 janvier. Ce dernier a affirmé avoir aperçu un loup s'enfuir à son arrivée dans le champ.

L'homme a cependant indiqué que la présence du loup dans le secteur pose de véritables problèmes, et notamment pour les agriculteurs. «Je ne veux pas monter les gens entre les pro loups et les anti loups ce n'est pas l'idée. Mais je veux faire prendre conscience aux pouvoir publics de notre désarroi en tant qu'élu, et en tant qu'agriculteur», a-t-il ainsi déclaré.

En effet, non loin de Montclar, un loup a également fait des ravages dans une exploitation agricole de Suze. Selon le premier adjoint de la commune, Fabien Lombard, «depuis un an, il y a eu trois attaques de loups».

De même, une quinzaine de brebis ont également été attaquées, samedi 29 janvier, à Aouste-sur-Sye. Une attaque qui a été confirmée par l'office français de la biodiversité (OFB).

Face à l'ampleur et à la répétition des attaques de loups dans le secteur, une réunion avec la sous-préfecture est d'ores et déjà prévue.