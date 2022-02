Paris : un magasin solidaire dédié aux étudiants inaugurée aujourd'hui dans le 13e

C'est une première dans la capitale. Baptisée «Emmaüs Campüs», une ressourcerie solidaire dédiée aux étudiants a été inaugurée ce vendredi 4 février au 46, allée Paris-Ivry, dans le 13e arrondissement de Paris.

Installé à deux pas de l'université Paris-Diderot, ce magasin de 120 m2 propose un certain nombre de produits de seconde main mais aussi d'autres neufs, issus de filière de récupération.

Parmi eux, une partie textile, avec des vêtements, mais aussi des petits accessoires d'ameublement pour la maison ou encore des livres et de la papeterie.

«Dans un contexte de précarité étudiante grandissante, Emmaüs Défi a voulu se rapprocher des jeunes pour leur apporter son aide», explique le groupe qui a donc créé «Emmaüs Campüs» et imaginé «l’ouverture de nouvelles boutiques proches des universités», avec «une offre de petits objets d’occasion adaptée aux besoins [des étudiants]». Des lieux qui accueilleront «des ventes spéciales organisées pour eux, avec des politiques tarifaires adaptées».

Une première boutique avant d'autres

«C'est un projet qui a vraiment beaucoup de sens. On estimait qu'un étudiant sur cinq vivait sous le seuil de pauvreté avant la crise sanitaire, ce chiffre a encore augmenté», souligne Florentin Letissier, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de l'économie sociale et solidaire, qui ajoute que ce premier lieu ouvert dans le 13e va «permettre aux étudiants qui disposent d'un faible pouvoir d’achat» de se vêtir et de s'équiper.

Pour le faire vivre, une trentaine d'employés travailleront tout au long du projet ainsi que plus d'une centaine de salariés en insertion, dont les salaires seront cofinancés par l'Etat et la municipalité parisienne. Au total, 120 salariés devraient s'y succéder à partir d'aujourd'hui et jusqu'en 2024.

«C'est le genre de projet qui coche beaucoup de cases», se réjouit Florentin Letissier, qui explique qu'il s'agit «à la fois d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire mais aussi de faire travailler des gens éloignés de l'emploi, qui sortent de longues périodes de chômage, ou des jeunes en décrochage scolaire, ou des personnes en situation de handicap».

Ouvert à tous, quel que soit leur âge d'ailleurs, le site sera ouvert trois jours par semaine : les jeudis et vendredis, de 14h30 à 19h ainsi que le samedi, de 10h à 19h.