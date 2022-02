Paris : avec 110 longs métrages tournés dans la capitale, 2021 bat des records

Le record est battu. Paris signe sa plus belle année, avec 110 longs métrages et 64 séries tournés dans la capitale en 2021, contre 93 l'année précédente. Un succès dont se félicite la municipalité parisienne ce mercredi 2 février.

«Alors que l'année 2020 avait été marquée par une baisse importante du nombre de tournages, 2021 permet de retrouver un niveau de production en croissance, avec un nombre de réalisations jusqu'ici même jamais atteint à Paris», s'est-elle ainsi félicitée ce mercredi 2 février.

«Paris est une source d'inspiration toujours renouvelée pour les réalisateurs et les scénaristes, contribuant ainsi au rayonnement et à l'attractivité de la capitale» s'est d'ailleurs réjouie Carine Rolland, l'adjointe à la mairie de Paris chargée de la culture, qui assure que la capitale est «une référence culturelle mondiale pour l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel français et international».

Parmi les films tournés à Paris cette année, l'on peut donc citer Les 3 mousquetaires de Martin Bourboulon, Notre Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud, Revoir Paris d'Alice Winocour, 13 novembre de Cédric Jimenez ou encore L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch. Deux films étrangers notables ont également été tournés à la Paris cette année : John Wick 4 de Chad Stahleski et Matz de David Fincher.

une soixantaine de séries tournées dans la capitale

Soit un total de plus de 7.000 jours de tournage en 2021, contre 5.000 en 2020. Une hausse considérable qui s'explique notamment, selon la municipalité parisienne, par la durée importante des tournages des 64 séries accueillies à Paris au cours de l'année.

Parmi elles, de grands succès des plateformes en ligne, tels que la saison 3 de Lupin, ou encore la saison 2 d'Emily in Paris, sur Netflix, mais aussi avec l'adaptation en série d'Irma Vep d'Olivier Assayas pour HBO, Brussels pour Apple TV ou Opération Totems pour Amazon.

D'autres séries télévisées ont aussi été tournées à Paris : Marie Antoinette mais aussi Narvalo, sur Canal +, la saison 4 de Balthazar, la saison 11 de Clem, la saison 2 de Je te promets ou encore Le Remplaçant sur TF1.

La municipalité évoque enfin «le tournage spectaculaire» de la mini-série d'époque, Oussekine, qui sera diffusée sur Disney + dans le courant de l'année et qui revient sur l'affaire de violence policière, à l'origine de la mort de Malik Oussekine, dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, à Paris.