Présidentielle 2022 : les Français ont une meilleure opinion de Marine Le Pen que d'Eric Zemmour

La candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen demeure en position de force face à Eric Zemmour, selon l’enquête Odoxa pour Le Figaro. En tout, 32% de Français ont une bonne opinion de la candidate RN contre seulement 22% pour l'ancien polémiste.

Auprès des sympathisants de la droite radicale, la candidate RN domine encore plus claire : 87% en ont une bonne opinion contre 61% pour Eric Zemmour. Marine Le Pen est jugée capable de diriger la France par 58% des sympathisants de la droite radicale contre seulement 34% pour Eric Zemmour.

De même, 39% des sympathisants de la droite considèrent Marine Le Pen en mesure de finir à la tête du pays contre 21% pour Eric Zemmour.

Un duel au sommet

Et ce samedi, les deux candidats à l'élection présidentielle s'opposeront sur le terrain. Eric Zemmour en meeting à Lille et Marine Le Pen à Reims tenteront d'installer une dynamique en leur faveur, alors que la campagne est toujours suspendue à l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron.

Malgré le départ de trois eurodéputés et quelques conseillers régionaux chez Eric Zemmour, le temps est à «l'efficacité» et la «sérénité», affirme la candidate du RN, en deuxième position dans les sondages derrière Emmanuel Macron et juste devant Valérie Pécresse.