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L’Assemblée nationale observe une minute de silence en l’honneur de Lyhanna, de Noahm et de l’adjudant Dorian Larigaudrie

Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le

Les députés de l’Assemblée nationale ont commencé leur séance de questions au gouvernement de ce mardi 9 juin par une minute de silence. Cette dernière, observée par l’ensemble de l’Hémicycle, a été tenue en l’honneur de l’adjudant Dorian Larigaudrie, tué dans un crash d’hélicoptère ce week-end, de la jeune Lyhanna tuée par un pédocriminel et pour le jeune Noahm tué à Metz dans une probable agression homophobe. 

PolitiqueAssemblée nationaleminute de silencedisparition de Lyhanna

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