L’Assemblée nationale observe une minute de silence en l’honneur de Lyhanna, de Noahm et de l’adjudant Dorian Larigaudrie

Les députés de l’Assemblée nationale ont commencé leur séance de questions au gouvernement de ce mardi 9 juin par une minute de silence. Cette dernière, observée par l’ensemble de l’Hémicycle, a été tenue en l’honneur de l’adjudant Dorian Larigaudrie, tué dans un crash d’hélicoptère ce week-end, de la jeune Lyhanna tuée par un pédocriminel et pour le jeune Noahm tué à Metz dans une probable agression homophobe.