3 astuces miracles pour blanchir les appareils électroménagers qui jaunissent

Avec le temps et les utilisations répétées, certains de nos appareils électroménagers peuvent perdre de leur éclat et jaunir. Comment pallier ce problème ?

Réfrigérateur, bouilloire électrique, four à micro-ondes, lave-linge… Nombreux sont les appareils électroménagers qui ternissent ou jaunissent avec le temps.

Les causes sont multiples : poussière, fumée de cigarette ou de bougie, graisse etc. Pour y remédier, pas besoin de se tourner vers des produits chimiques et abrasifs, qui, malgré leur efficacité, peuvent abîmer les appareils et être nocifs pour l’environnement.

Mieux vaut se tourner vers des produits naturels, beaucoup plus sains et parfois moins coûteux.

Le Vinaigre blanc

Le premier allié du ménage efficace et doux pour l’environnement, c’est le vinaigre blanc. Produit multi-usages par excellence, le vinaigre blanc fait des miracles.

Pour l’utiliser il suffit d’imbiber un tissu microfibre ou un chiffon simple, de frotter la surface de l’appareil et de laisser agir une vingtaine de minutes. Enfin, ne pas oublier de bien rincer pour éviter les traces.

Le Bicarbonate de soude

Par ailleurs, le bicarbonate de soude est un excellent détachant. Cette poudre blanche, mélangée à de l’eau et frottée contre l’appareil à blanchir, a de puissantes propriétés actives.

De la même façon qu’avec le vinaigre blanc, une fois sec, il ne faut pas oublier de l’essuyer avec un chiffon humide.

Le jus de citron

Enfin, le jus de citron, en plus d’être bon pour la santé, peut être très utile pour raviver l’éclat de certains appareils électroménagers.

Équipé d’une paire de gants et d’une éponge, il suffit tout simplement de frotter la surface avec le jus de citron. Rapidement, la partie jaunie laissera place à une blancheur éclatante.