«Les grands meetings 2022» : suivez en direct le rassemblement de Fabien Roussel à Marseille

Le candidat communiste à la présidentielle Fabien Roussel lance officiellement sa campagne, ce dimanche 6 février, en organisant son premier grand meeting national à Marseille. Il présentera, à cette occasion, son programme, lui qui, à gauche, détonne en cultivant une certaine différence.

Intitulée «La France des jours heureux», cette feuille de route, axée principalement sur la valorisation du travail et la redistribution des richesses, sera déclinée devant quelque 5.000 personnes.

Outre ces deux volets, son programme reprend des thématiques que l'on retrouve habituellement à gauche, à quelques nuances près : réduction du temps de travail, retraite à 60 ans, augmentation des minimas sociaux ou encore recrutement de 500.000 fonctionnaires.

Par ailleurs, Fabien Roussel a déjà indiqué qu'il compte également nationaliser les grandes banques et entreprises françaises, et rétablir, en le triplant, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Pro nucléaire et sécuritaire

Mais contrairement aux autres candidats de son camp, Fabien Roussel se distingue avec un positionnement inattendu, notamment sur l'environnement ou la sécurité.

Là où la socialiste Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick Jadot et surtout l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon plaident pour une fermeture des centrales dans les décennies à venir, le député du Nord de 52 ans prône, lui, l'utilisation «massive» du nucléaire, ou plus exactement d'un mix énergétique composé de nucléaire et de renouvelable. «Si on veut baisser le prix de l'électricité, il faut reprendre la main et investir dans le nucléaire», avait-il récemment déclaré dans l'émission C à vous, sur France 5.

Le candidat communiste affiche également une fermeté peu commune sur les questions de sécurité, qu'il considère comme «abandonnées par la gauche». «Dès que l'on parle de souveraineté, de France et de nation, ça heurte certains à gauche», affirme celui qui fustige régulièrement la «gauche bien-pensante» qui veut «interdire la viande et les voitures».

Un positionnement affirmé, si bien qu'il est parfois considéré par ses détracteurs comme «de droite» sur ces sujets. Mais l'intéressé assume : il considère la sécurité comme un enjeu majeur de cette présidentielle et entend bien mener «une lutte de tous les instants» contre l'islamisme politique, notamment.

En somme, parmi les nombreux prétendants de gauche à l'Elysée, celui du Parti communiste français ne ressemble donc a aucun autre. Programme ambitieux, franc-parler, et positions tranchées sur des sujets clivants, Fabien Roussel est bien parti pour devenir un acteur principal de la dernière ligne droite de cette campagne électorale.

Après quinze ans d'absence, le Parti communiste français entend ainsi à nouveau peser dans l'élection présidentielle et enclencher une nouvelle dynamique derrière celui qui plafonne pour l'instant autour de 4% dans les sondages. Un score loin des sommets enregistré du temps de Georges Marchais, mais qui reste au-dessus de celui de la socialiste Anne Hidalgo, engluée autour de 2% à 3%.