Éric Ciotti sur la crise en Ukraine : «Nous devons arrêter cette forme de nouvelle guerre froide»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS, Eric Ciotti, conseiller auprès de Valérie Pécresse, est revenu sur la visite diplomatique d’Emmanuel Macron en Russie.

«C'est utile de parler à Vladimir Poutine. Cela fait plus de deux an et demi qu'il n'y a eu aucun dialogue entre la France et la Russie. Il faut qu'il y ait ce dialogue», a réagi Eric Ciotti après l'entretien de 5h30 lundi entre le maître du Kremlin et le président français.

«Nous avons besoin de rompre cet isolement, nous devons éviter que la Russie tombe dans les mains des Chinois», a-t-il ajouté, appelant à «arrêter cette forme de nouvelle guerre froide».

A quelques semaines de l'élection présidentielle, le député LR a aussi souligné que cette tournée diplomatique «participe de la campagne électorale du candidat Macron».