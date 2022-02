Présidentielle 2022 : Christiane Taubira propose un chèque alimentaire mensuel de 150 euros

Dernière candidate à s’être lancée dans la course à l’Elysée, Christiane Taubira commence à dévoiler son programme pour la présidentielle. La candidate victorieuse de la primaire populaire a notamment proposé la création d’un chèque alimentaire mensuel de 150 euros.

Elle a présenté, mardi 8 février, lors d’une conférence de presse, une série de mesures pour la transition écologique. Elle a notamment affirmé que «la transition écologique et solidaire n'est pas incompatible avec une politique de justice sociale et de lutte contre les inégalités». Elle souhaite donc mettre en place ce chèque, sous conditions de ressource, qui ne serait distribué qu’aux familles les plus modestes, pour leur permettre par exemple de se fournir en produits frais ou bio, pour une «alimentation saine et équilibrée». La candidate n'a pas donné plus de détails sur les critères d'attribution de ce chèque.

Christiane Taubira a également proposé que la TVA sur les produits issus de l’agriculture biologique soit abaissée à 0%, pour les rendre plus accessibles.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Parmi les autres mesures de la candidate, pour le moment créditée de 5% des intentions de vote au premier tour, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, figure l’obligation de la rénovation thermique. Des dispositifs d’accompagnement seront créés, si elle est élue, et composés à 80% de contributions publiques.

Pour «améliorer les conditions de vie des personnes», Christiane Taubira propose «un niveau» en dessous duquel «les consommations d'eau, de gaz et d'électricité seront gratuites». Au-delà, il y aura «une taxation progressive pour limiter et contraindre la consommation».

Côté transports, l’ancienne Garde des Sceaux envisage une interdiction de la vente des véhicules thermiques d’ici à 2030, ainsi que le doublement du bonus écologique pour les Français les plus modestes, la hausse des tarifs autoroutiers pour les véhicules polluants, et souhaite relancer l’usage du vélo et des TER, toujours dans l’optique de moins utiliser la voiture et de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Concernant le bien-être animal, la candidate souhaite que la France sorte de l’élevage industriel et en cage, l’interdiction de la chasse à courre ainsi que la fin de la détention d’animaux sauvages dans les cirques.