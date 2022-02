Mort de Bernard Tapie : sa veuve Dominique serait ruinée et endettée

Dominique Tapie vivrait une véritable descente aux enfers depuis la mort de son mari Bernard Tapie, qui aurait laissé derrière lui des dettes immenses.

Le 3 octobre 2021, le célèbre homme d'affaires s'est éteint à l'âge de 78 ans, après trois ans de lutte contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Sa disparition a bouleversé les siens, mais les aurait aussi plongé dans une situation financière très délicate. Une enquête de Paris Match avance que l’homme aurait laissé derrière lui 600 millions d’euros de dettes, liées entre autres au contentieux dans l'affaire du Crédit Lyonnais.

Même si son épouse Dominique Tapie venait à refuser l’héritage, elle serait tenue d’éponger une somme colossale. Cette dernière, condamnée solidairement en 2015, devrait en effet quoiqu'il arrive rembourser plus de 300 millions d'euros, rapporte Paris Match, rien que pour le CDR (Consortium de réalisation).

«Je pense qu'elle n'était pas au courant de l'ampleur des dettes après la disparition de son mari, jusqu'au bout il a pensé qu'il aurait inversé le cours de la justice, il attendait ce jugement pénal dont il espérait beaucoup et il est décédé 48 heures avant», a révélé Sophie Des Déserts, l'autrice de l'enquête, sur le plateau de C à vous, ce mercredi 9 février. «Ils n'avaient même plus de cartes bleues, ni de chéquiers. Bernard Tapie avait un compte que lui avait laissé par humanité, le juge réputé et coriace Serge Tournaire, parce qu'il disait que c'était pour alimenter La Provence. Par ce compte-là il a pu régler certaines dépenses personnelles», a-t-elle ajouté.

l'illusion de la richesse

«Ce qui est incroyable dans cette histoire Tapie c'est qu'ils donnaient l'illusion que tout était comme avant, comme dans les années 1980, et en fait ils étaient les clochards les plus célestes de Saint-Germain-des-Prés», déclare Sophie Des Déserts.

Selon les confidences d'Hervé Temime, l'avocat de Bernard Tapie, dans les colonnes de Paris Match, l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille n'avait qu'une obsession : mettre son épouse Dominique à l'abri. Mais dès sa disparition, tous les biens du couple ont été saisis, et d'ici trois semaines, Dominique Tapie devra également quitter leur hôtel particulier situé rue des Saint-Pères à Paris. Le nouveau propriétaire, le milliardaire François Pinault, serait venu lui dire en personne que rien ne pressait, mais aurait déjà prévu de commencer des travaux.

Toujours selon Paris Match, celle qui serait aujourd’hui «seule et ruinée» n'aurait «même plus de quoi payer l'abonnement du téléphone», alors que sa boîte aux lettres déborderait de lettres d'huissiers. «Dominique est une vaillante, elle tente d'être philosophe, dit qu'il faut tout recommencer à zéro mais c'est un cauchemar. Tout est parti en fumée», déplore sa meilleure amie.

«Personne n’aurait pu imaginer une fin pareille. Tapie c’était le magicien, celui qui s’en sortait toujours en jouant avec les dés du sort. La réalité rattrape le clan», a également confié la journaliste Sophie des Déserts, l’auteure de l’enquête de Paris Match, au micro d’Europe 1. «Comme le laisse penser les choses, la famille va renoncer à la succession. Mais il y aura donc toujours 250 à 300 millions d’euros à rembourser, même avec les actifs de la succession qui partiront. C’est absolument vertigineux (…)Le destin est cruel. Perdre l’amour d’une vie et de voir que tout le décorum et tout ce qui avait été bâti autour s’effondre. C'est évidemment une triste fin», a-t-elle conclu.