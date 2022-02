Somme : une enquête ouverte après la découverte de tags insultants sur quatre églises

Une enquête a été ouverte après la découverte de plusieurs tags insultants sur des églises dans la Somme.

Comme l'ont révélé nos confrères du Courrier Picard, les églises des communes de Barleux, Brie, Flaucourt et Eterpigny ont été taguées, «probablement dans la nuit de mercredi à jeudi», selon le procureur de la République d'Amiens.

«Une enquête pour dégradation de biens publics et diffamation a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Péronne. Des investigations sont en cours, menées notamment par la police technique et scientifique, pour tenter d’identifier le ou les auteurs de ces faits», poursuit le procureur de la République.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a tenu le même discours en affirmant que «tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces profanations».

Il a également apporté son soutien aux catholiques de France.

Une enquête a été ouverte après la découverte ce matin de tags insultants sur quatre églises dans la #Somme.



Tout est mis en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces profanations.





Soutien aux catholiques de notre pays.https://t.co/Q6FyInQ7ij — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 10, 2022

Les insultes viseraient directement le curé de la paroisse, puisque son nom s'est retrouvé écrit à côté de dessins de «sexe», tagués sur les quatre édifices religieux. Il pourrait s'agir d'un seul et même individu, puisque toutes les inscriptions figurent en rouge, mais «aucun suspect» n'a été identifié ou interpellé à ce stade, a précisé le porte-parole de la gendarmerie.

Trois des quatre maires de la commune avaient déjà porté plainte hier pour dégradation volontaire. Le curé visé par les tags a, pour sa part, déposé une plainte pour diffamation.