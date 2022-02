Direct - Coronavirus : Jean-Michel Blanquer veut «enlever le masque le plus tôt possible aux enfants»

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a entamé sa levée des restrictions sanitaires. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

14h39

La police canadienne a repris dimanche son opération pour déloger les manifestants anti-mesures sanitaires qui bloquent depuis lundi le pont Ambassador, axe frontalier névralgique entre le Canada et les Etats-Unis.

La police a indiqué dans un tweet avoir commencé à arrêter des manifestants et à remorquer des véhicules. L'opération avait débuté samedi matin et la police, progressant lentement, avait fait reculer les manifestants et avait dégagé une intersection importante, mais tous les protestataires n'avaient pas été évacués et la circulation sur le pont n'avait pas été rétablie.

13h30

«Il est désirable d’enlever le masque le plus tôt possible aux enfants, au printemps », a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, au micro de FraceInfo. Pour l'heure, aucune date exacte n'a été donnée.

Cependant le ministre rappelle les allègements du protocole sanitaire à la rentrée des vacances d'hiver comme la fin du masque en extérieur dans les écoles et la possibilité de refaire du sport en intérieur. L'ensemble du protocole a été détaillé cette semaine.

10h02

Plusieurs véhicules du «convoi de la liberté» ont commencé à quitter l’Ile-de-France pour prendre la direction de la capitale européenne.

Un appel européen à se rassembler demain à Bruxelles (Belgique) sous forme de convoi a été lancé pour protester contre les restrictions.

08h45

L'instauration de l'état d'urgence ne les a pas découragés: les manifestants anti-mesures sanitaires étaient encore des milliers samedi dans les rues d'Ottawa et continuaient de bloquer un pont frontalier stratégique avec les Etats-Unis malgré l'intervention de la police.

Pour la première fois depuis le début du mouvement, la police a pris position en nombre aux abords de l'un des points chauds de la contestation: le pont Ambassador, qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit. La veille, la Cour supérieure de l'Ontario avait ordonné le départ des manifestants installés depuis cinq jours.

09h10

A Paris, la préfecture de police maintient un important dispositif de surveillance jusqu’à demain afin de d’intervenir face à une éventuelle manifestation.

07h30

La préfecture de police de Paris a mis à jour son bilan des manifestations qui ont eu lieu hier dans la capitale. Elle fait état de 97 interpellations, 81 garde-à-vue et de 513 verbalisations.