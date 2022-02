Pass Vaccinal : combien de temps le certificat de rétablissement est-il valide ?

Les personnes qui n'ont pas reçu leur troisième dose ou bien qui ont contracté le covid-19 après avoir bénéficié d'une première injection profitent d'un certificat de rétablissement qui vient valider leur pass vaccinal. Toutefois, celui-ci reste limité dans le temps.

Ce certificat de rétablissement, reçu à la suite d'un test PCR ou antigénique positif, donne effectivement accès au pass vaccinal instauré par le gouvernement le 24 janvier dernier. Il vous est ainsi possible de l'utiliser pour vous rendre dans les lieux soumis au pass (cafés, restaurants, cinéma, trains inter-régionaux...) listés ICI par le site service-public.fr.

L'échéance du 15 février à retenir

A partir du mardi 15 février, le certificat de rétablissement ne sera plus valable que quatre mois contre six aujourd'hui.

Ainsi, les personnes ayant contracté le virus le 15 septembre dernier, par exemple, et qui entraient dans leur 5e mois verront leur certificat devenir obsolète et non recevable pour le pass vaccinal. Idem pour une personne qui aurait eu son certificat à partir du 15 octobre, puisque le 15 février marquera la date de fin du 4e mois.

Une mesure rétroactive

Les autorités françaises précisent d'ailleurs que cette mesure est bien rétroactive. Toutefois, si vous avez lancé un schéma de vaccination entre temps en ayant reçu une première dose avant le 15 février, il est possible d'obtenir un pass vaccinal temporaire.

Le professionnel de santé qui vous aura fait cette première injection a dû renseigner votre statut vaccinal dans le certificat de test négatif via une case à cocher dans le SI-DEP lors de la saisie de vos données. Il vous faudra donc présenter le QR Code lié au test qui a lancé votre certificat de rétablissement et non le document attestant de votre première dose.