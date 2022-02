Présidentielle 2022 : en tête à gauche, Jean-Luc Mélenchon mobilise ses troupes aujourd'hui à Montpellier

Le candidat de la France Insoumise à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, est à Montpellier, ce dimanche 13 février, pour un nouveau meeting. Alors qu'il est en tête des sondages parmi les candidats de la gauche, son discours devrait être très observé.

Le coup d'envoi de ce meeting, qui se tient à la Sud de France Arena, sera donné à 14h devant quelque 7.500 personnes. Jean-Luc Mélenchon, lui, devrait prendre la parole à partir de 14h15. S'il a habitué son auditoire à des meetings peu conventionnels, à base d’hologrammes et de diffuseurs d’odeurs, cette nouvelle réunion publique sera poutant cette fois plus sobre, ont indiqué les organisateurs.

Toujours pas assuré d'avoir les 500 parrainages requis pour pouvoir officiellement se présenter, l'élu des Bouches-du-Rhône est néanmoins le représentant de gauche le mieux positionné pour briguer un mandat à l’Élysée. Un sondage OpinionWay pour Cnews, dévoilé ce vendredi, révélait d'ailleurs que le candidat LFI a gagné un point par rapport à la précédente vague, atteignant la barre symbolique des 10% d’intentions de vote. Il devrait, selon toute vraisemblance, profiter de cette belle lancée pour mobiliser ses électeurs ce dimanche.

Lors de ce meeting, Jean-Luc Mélenchon sera par ailleurs attendu sur différentes thématiques. A l’occasion de sa récente interview sur France 2, le candidat était revenu sur ses projets majeurs pour la France, comme sa volonté de retour d'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Aussi, sa promesse de référendum pour voter la sortie du nucléaire est un sujet qu'il aborde régulièrement, et qui pourrait être au programme du meeting de ce dimanche.

La retraite à 60 ans, ce n'est pas seulement possible : c'est nécessaire.





Le fait de ne pas partir en retraite nous coûte du chômage et de la maladie.





À 60 ans, on doit pouvoir partir avec une retraite descente : pas une sous le SMIC. #Elysee2022 #Melenchon2022 pic.twitter.com/YlCf5L0XMd

