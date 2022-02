Présidentielle 2022 : où en sont les différents candidats avec leurs parrainages ?

Alors que l’élection présidentielle approche à grands pas, le Conseil constitutionnel a publié ce 1er février le premier récapitulatif des parrainages obtenus par les candidats. Pour l'instant, Emmanuel Macron est en tête avec 105 signatures officielles, quand bien même il n'est toujours pas candidat.

Chaque présidentiable doit récolter 500 parrainages d'élus pour avoir le droit de se présenter à l'élection. La période de recueil a démaré ce 27 janvier et se poursuivra jusqu’au 4 mars, à 18h.

Quelque 42.000 élus sont susceptibles d'accorder un parrainage. Il s'agit en majorité de maires (environ 36.000), mais les candidats peuvent également être soutenus par des députés, eurodéputés, sénateurs, conseillers départementaux et régionaux, etc.

ANNe HIDALGO 2E

Dans le détail, Emmanuel Macron bénéficie notamment du parrainage d'élus de premier plan, notamment Hubert Falco, maire de Toulon (Var), Laurent Degallaix, maire de Valenciennes (Nord), ou encore de Valérie Hayer, eurodéputée.

Le président devrait donc facilement obtenir ses parrainages, car si le recueil a été lancé le 27 janvier, les candidats récoltent des promesses depuis déjà plusieurs mois. C'est le cas d'Anne Hidalgo, actuellement en deuxième position avec 48 signatures.

La candidate socialiste affirmait dès novembre avoir obtenu 500 promesses de parrainages et l'a confirmé sur CNEWS ce dimanche 9 janvier. Le candidat écologiste Yannick Jadot aurait également dépassé ce cap, selon Le Parisien. Quant à Fabien Roussel, candidat du Parti communiste, il bénéficie de 30 parrainages et a assuré mi-décembre être «proche des 500».

Des candidats en difficulté

La tâche n'est pas aisée pour tous les candidats, notamment pour ceux dont le parti ne bénéficie pas d'un ancrage local fort. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a indiqué le 9 janvier n'avoir récolté que 391 promesses de parrainage. Pour l'instant, seules 14 d'entre elles sont enregistrées par le Conseil constitutionnel.

Pour Marine Le Pen, le compte n'y est pas non plus. La candidate du RN, actuellement à 2 signatures, pointe des «pressions» sur les élus et réclame l'anonymat des parrainages. Une position partagée par Eric Zemmour, qui revendique environ 300 promesses de signatures. Le fondateur du parti Reconquête! a dénoncé le 6 janvier sur Europe 1 un «scandale démocratique» et a suggéré au président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, de créer un «'pool' de signatures» afin que des maires accordent des parrainages sans distinction à «tous les candidats» qui seraient «à 5 ou 8% dans les sondages».

L'intéressé a répondu dans un communiqué que l'AMF «ne donne jamais une directive à ses membres, dans aucun domaine» et qu'elle «ne peut se substituer à eux dans l’exercice de leurs compétences». David Lisnard a toutefois précisé que son association formulera des propositions pour réformer le système de parrainages mais en temps voulu, «hors de toute pression».

Pour rappel, le système de parrainages est régi par une loi de 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. Celle-ci a été modifiée en 1976 pour porter à 500 le nombre de signatures nécessaires, contre 100 auparavant. Les parrainages, publics, doivent émaner d'élus (députés, sénateurs, maires...) d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents.