TikTok : l'incroyable but en pleine lucarne du maire de Poissy Karl Olive (Vidéo)

C'est une vidéo amusante qui a été tournée à Évry-Courcouronnes (91), où se trouve la désormais très célèbre «lucarne d'Évry», ce samedi 12 février. Devant plusieurs jeunes réunis balle aux pieds, Karl Olive, le maire de Poissy (Yvelines), qui compte environ 40.000 habitants, a réalisé une magnifique lucarne.

Sur les images, Karl Olive – qui porte tout de même un costume et une cravate – s'apprête à tirer dans cette minuscule fenêtre d'un immeuble depuis le trottoir d'en face, sans doute invité par plusieurs jeunes à réaliser ce challenge né sur les réseaux sociaux en 2019. On l'entend demander : «est-ce que le mur est à distance ?», «Monsieur l'arbitre, est-ce qu'on peut y aller ?».

Et sans difficulté et du premier coup, l'édile de 52 ans a alors réalisé le geste parfait. Le tout, devant quelques spectateurs et en chaussures de ville. Content de son geste, Karl Olive en a même profité pour interpeller le joueur du PSG, Kylian Mbappé : «Kylian, Kylian, plat du pied, efficacité», explique-t-il à la caméra.

son original - lucarneofficiel @lucarneofficiel Le Maire de Poissy Karl Olive est venu en conquérant cette après-midi face à la Lucarne ! Bravo à vous Karl, vous avez bien représenté votre ville !#lal ucarne

Une vidéo amusante diffusée sur le compte «Lucarneofficiel» sur TikTok, et déjà vue par plus d'un million de personnes. «Le maire de Poissy, Karl Olive, est venu en conquérant cette après-midi face à la Lucarne ! Bravo à vous Karl, vous avez bien représenté votre ville», peut-on lire dans les commentaires.

Un défi né en 2019

Et Karl Olive n'est pas le premier à tenter le défi. Car depuis fin 2019, cette petite fenêtre d'un local poubelle d'un immeuble du quartier des Pyramides à Evry (91) considérée «comme la fenêtre la plus célèbre de France» voit régulièrement passer des joueurs de football de tous les milieux. En décembre dernier, Nenê, ancien joueur du PSG, avait lui aussi réussi à faire rentrer le ballon à l'intérieur de la lucarne du premier coup.

Mieux que le ministre des transports, TikTok vous offre le maire de Poissy Karl Olive qui met un but improbable dans une minuscule lucarne (précisons que c’est un ancien du milieu, ancien arbitre, président de clubs, chef des sports de Canal…) pic.twitter.com/lXR7tGDP4P — Helene Bekmezian (@Bekouz) February 13, 2022

La performance de Karl Olive a également été saluée par la rédactrice en chef du Monde.fr, Hélène Bekmezian, qui rappelle tout de même que le maire de Poissy n'est pas étranger au monde du football, puisqu'il a été président de plusieurs clubs, après avoir commencé dans les années 1990 par être arbitre officiel de la Fédération française de football pour le PSG.