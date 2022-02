Voici la région désignée «la plus accueillante» de France, selon un célèbre prix

En janvier, la plate-forme Booking a dévoilé ses Traveller Review Awards, récompensant ses prestataires et établissements les mieux notés par ses utilisateurs, et ce dans plus de 200 pays.

La France, avec 89.186 partenaires lauréats, est le troisième pays le plus récompensé après l’Italie (162.272 établissements récompensés) et l’Espagne (93.130 établissements récompensés).

Ces récompenses ont ensuite permis au site de voyages d'établir un classement des villes et régions les plus accueillantes du pays. Et pour la troisième année consécutive, c'est l'Alsace qui se retrouve au sommet de ce top. Elle est suivie par les Hauts-de-France et la Bourgogne.

Les villes alsaciennes trustent d'ailleurs ce top 10. Ainsi, Riquewihr est la commune de France où l'accueil a été le mieux noté. Ribeauvillé se place sur la deuxième marche du podium, tandis que Colmar et Equisheim se retrouvent respectivement à la neuvième et dixième position.

Tous pays confondus, c'est Matera, située dans le sud de l’Italie, qui a été désignée ville la plus accueillante. Elle devance Bled (Slovénie), Taïtung (Taiwan), Nauplie (Grèce), Tolède (Espagne), Monte Verde (Brésil), Bruges (Belgique), Nusa Lembongan (Indonésie), Ponta Delgada (Açores, Portugal) et Hôi An (Vietnam).