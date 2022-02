Paris : après la polémique, le Pont des Arts sera bien rénové en 2022

Après la polémique née sur les réseaux sociaux il y a quelques mois au sujet de l'état jugé «inquiétant» du Pont des Arts (6e), la municipalité parisienne a récemment annoncé que cet ouvrage inscrit au titre des monuments historiques allait être rénové dans le courant de l'année 2022.

Une bonne nouvelle pour les amoureux de l'histoire parisienne du début du 19e siècle - même si le Pont des Arts n'est pas d'origine puisqu'il s'agit en effet d'une reconstruction à l'identique, datée de 1984 -. Au premier rang desquels Jean-Pierre Lecoq, le maire du 6e arrondissement, qui ne cesse de réclamer depuis des années que des travaux soient entrepris pour rénover la Passerelle des Arts qui est, selon lui, «l'une des plus belles perspectives sur la capitale».

Ce dernier a même déposé un vœu lors du dernier conseil de Paris à ce sujet, afin de savoir où en était le projet de rénovation. «Le platelage [la charpente en bois du Pont des Arts, ndlr] est en très mauvais état depuis de nombreuses années, je l'avais signalé», s'est ainsi exprimé celui qui est maire du 6e depuis plus de 27 ans, demandant à David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l'espace public, s'il était bien question de rénover ce pont dans le courant de l'année.

pas de calendrier précis

«Le renouvellement du platelage est bien envisagé», a de son côté répondu l'adjoint, qui en a profité pour annoncer qu'un «marché [était] en cours pour désigner une entreprise prestataire» et que «la préparation des travaux» avait d'ores et déjà «été réalisée», et ce, «en étroite concertation avec des architectes des bâtiments de France». L'élu écologiste a également assuré que le platelage actuel serait «entièrement démonté» et «transformé», s'il est en suffisamment bon état, en lames pour devenir de futurs bancs publics.

«Les travaux seront bien entrepris avant la fin de l’année 2022», a-t-il conclu, soulignant néanmoins que «la tension mondiale sur le marché du bois» avait déjà «retardé le projet». «David Belliard a dit oui sous pression», relève-t-on aujourd'hui dans l'entourage de Jean-Pierre Lecoq, qui déplore qu'aucune information supplémentaire n'ait été donnée sur l'organisation des travaux en tant que tel, avec le risque que le chantier tombe en plein milieu de la saison touristique.

«On aurait aimé qu'il précise un peu plus le calendrier. Le Pont des Arts sera-t-il rénové d'ici à l'été, d'ici «à la rentrée de septembre ?», s'interrogent les membres du cabinet du maire du 6e, qui soulignent néanmoins l'avancée du projet.