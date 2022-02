Paris : une exceptionnelle collecte de sang au Carrousel du Louvre

Alors que le niveau des réserves de sang est dangereusement bas, l’Etablissement français du Sang (EFS) lance des campagnes exceptionnelles de dons dans tout l’Hexagone. A Paris, une collecte est prévue les 15 et 16 février 2022, sous la pyramide inversée du musée du Louvre.

C’est un décor de rêve pour une cause importante. Situé entre le musée du Louvre et le Jardin des Tuileries, le magnifique Carrousel du Louvre ouvrira ses portes pour deux après-midis de collecte de sang. Les donneurs seront en effet reçus par l’EFS mardi et mercredi, de 12h à 17h.

S’il était possible il y a quelques heures encore de réserver des créneaux, la collecte mobile du centre commercial parisien n’affiche plus aucune disponibilité. Toutefois, l’établissement public encourage à prendre rendez-vous dès que possible dans des maisons du don.

Une pénurie inquiétante

L’Etablissement français du sang, créé il y a vingt-deux ans, fait face à une situation critique inédite. Dans un «bulletin d’urgence vitale» publié pour la première fois de son histoire, l’organisme évoque une baisse drastique des réserves.

En effet, 70.000 poches de sang sont disponibles alors que le niveau de sécurité permettant de répondre aux besoins des malades est de 100.000 poches. Une conséquence manifeste de la crise liée au Covid-19.

Pour rappel, toutes les personnes majeures (de 18 à 70 ans) peuvent donner leur sang jusqu’à six fois par an pour les hommes et quatre fois par an pour les femmes. Aucun test de dépistage ni attestation de vaccin contre le Covid-19 ne sont nécessaires pour effectuer un don.

Certaines exceptions existent néanmoins, il est donc recommandé de vérifier son éligibilité au don en répondant au questionnaire disponible sur le site de l'EFS.