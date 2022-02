Pass vaccinal : ce qui change à partir d'aujourd'hui

Durée de validité du certificat de rétablissement, délai pour effectuer sa dose de rappel... A partir de ce mardi 15 février, de nouvelles mesures relatives au pass vaccinal entreront en vigueur.

Le certificat de rétablissement valable quatre mois

D'abord valable pendant six mois après la réalisation d'un test positif, le délai de validité du certificat de rétablissement au Covid-19 sera réduit. A partir de ce 15 février, il sera désactivé au bout de quatre mois.

Ce raccourcissement est rétroactif, comme l'a expliqué le Direction générale de la santé (DGS) à Ouest-France, ce qui signifie qu'il s'applique aussi aux certificats émis avant le 15 février.

Pour rappel, un certificat de rétablissement au Covid-19 ne peut être généré qu'à l'issue d'un test RT-PCR, un test antigénique seul n'étant pas suffisant pour l'établir.

Le délai pour faire sa dose de rappel réduit à quatre mois

Afin de ne pas perdre son pass sanitaire, il était auparavant possible d'effectuer une dose de rappel trois à sept mois après la dernière injection. Dès aujourd'hui, la dose de rappel devra être effectuée au plus tard quatre mois après le dernier vaccin ou après la dernière infection. Au-delà de ce délai, le QR Code du dernier certificat de vaccination sera désactivé et automatiquement placé dans la catégorie des certificats expirés, le rendant ainsi inutilisable.

Pour connaître la date d'expiration d'un pass, le ministère des Solidarités et de la Santé a mis un simulateur en ligne. Il suffit d'y indiquer son âge, le nom du vaccin reçu et la date de la dernière injection. La plate-forme indiquera alors la date limite afin de conserver son pass.

Ces mesures ne concernent pour l'instant que les personnes âgées de plus de 18 ans et un mois. Si les adolescents de 16 à 17 ans sont également soumis au pass vaccinal, ils n'ont pas l'obligation d'effectuer une dose de rappel, bien qu'elle soit recommandée. Quant aux 12-15 ans, ils restent soumis au pass sanitaire et non au pass vaccinal. Pour eux aussi, la dose de rappel est recommandée mais pas obligatoire.