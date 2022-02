Saint-Loubès : la municipalité va récompenser le «présentéisme» de ses agents communaux

Confrontée à un taux d’absentéisme important, la municipalité de Saint-Loubès (Gironde) souhaite motiver l’assiduité de ses personnels en leur proposant une prime annuelle «à la présence».

Favoriser la présence de «ceux qui sont là pour le service public» et qui font face à un «surcroit de travail», telle est l’intention de la maire de Saint-Loubès, Emmanuelle Favre. A cet effet, la maire de cette commune située aux portes de la métropole bordelaise, a fait adopter une prime s'élevant à 800 euros, nommée Complément Indemnitaire Annuel.

Ainsi, s’ils ne dépassent pas quatre jours d’arrêts de travail dans l’année, les agents municipaux pourront bénéficier de la récompense. S’ils s’absentent entre cinq et neuf jours, le bonus passera à 40% de la somme. Entre dix et douze jours d’arrêts, ne seront plus versés que 10% de la prime. Elle passera à 40% de la somme s’ils s’absentent entre cinq et neuf jours. Enfin, au-delà de douze jours d’absence, pas de prime.

La décision de la municipalité est loin de faire l’unanimité, certains y voient même une double peine pour les personnels à la santé fragile.

«Celui qui a un cancer, celui qui est greffé (…) il sera obligé de prendre une journée et de partir se soigner», affirme Catherine Bernaleau, déléguée du personnel de la mairie. Pour la CFDT, la prime pourrait plutôt aider à améliorer le bien-être des agents municipaux.

Mais Emmanuelle Favre, se défend et précise que l’objectif du Complément Indemnitaire Annuel est de motiver et non pas de sanctionner.