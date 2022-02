Présidentielle 2022 : Tout savoir sur Jean Lassalle, candidat à l'élection

Le député «berger» se présente pour la seconde fois à l’élection présidentielle. Cette fois encore il représentera les couleurs de son parti Résistons ! Voici ce qu'il faut savoir sur Jean Lassalle.

Il a chanté au Bolchoï devant Léonid Brejnev

Jean Lassalle a la réputation d’être un gai luron, et son meilleur souvenir à l’étranger est à la hauteur de sa réputation : il aurait chanté dans le chœur de l’Armée rouge au Bolchoï et devant Léonid Brejnev, qui fut dirigeant de l’URSS de 1977 à 1982. On se demande alors comment le député berger, comme il est surnommé à l’Assemblée (il est issu d’une famille de bergers dont l’exploitation est aujourd’hui tenue par son frère, Julien), a bien pu se retrouver à chanter devant le leader soviétique ?

Tout simplement après une nuit arrosée à la vodka aux côtés de deux Russes dans un bar. En 2017, alors candidat pour la première fois, Jean Lassalle s'était souvenu de cette soirée mémorable au micro de RFI.

Une fois la soirée passée, le jeune berger français avait suivi ses nouveaux amis qui s'étaient avérés être membres des cœurs de l’Armée rouge. Ils ne se comprenaient pas mais la voix grave de Jean Lassalle leur a plu et ils l’ont entraîné avec eux. «Je me suis retrouvé le soir même au Bolchoï devant Brejnev, dans le cœur de l’Armée rouge. Ils m'ont trouvé un costard. Et j'avais une voix à l'époque, qui pouvait descendre beaucoup. Il y avait les paroles, je faisais comme je pouvais. Ils étaient heureux comme tout», se souvient Jean Lassalle.

un chant en béarnais au coeur de l'Assemblée

En 2003, Jean Lassalle, jeune député fraîchement élu, se fait remarquer, une fois de plus, en chantant. Mais cette fois-ci en plein hémicycle. Le choix du député est original et symbolique : Se Canta, une chanson béarnaise considérée comme l’hymne des Gascons.

Avant de devenir député, Jean Lassalle était investi au niveau local. A tout juste 21 ans, le jeune berger devient maire de sa commune des Pyrénées-Atlantiques en 1977, il gardera son mandat jusqu’en 2017. En parallèle de cette mandature, Jean Lassalle est élu à l’Assemblée nationale en 2002.

Ainsi, tout juste un an après son élection, Jean Lassalle se lève et se met à chanter, coupant la parole du ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain Nicolas Sarkozy. Le but de cet interlude musical ? Protester contre la suppression du poste de gendarmerie du tunnel du Somport (Pyrénées), mais plus largement contre la disparition des services publics de proximité.

Une protestation inédite qui avait porté ses fruits puisque le poste de gendarmerie avait finalement été maintenu.

Une grève de la faim pour sauver la vallée d'Aspe

Si son chant en pleine séance l’avait fait remarquer du grand public, c’est en 2006 qu’il est propulsé sur le devant de la scène. Le 7 mars 2006, le député annonce à l’Assemblée nationale qu’il entame une grève de la faim afin d’empêcher le départ de l’usine Toyal installée dans la vallée d’Aspe. L’entreprise, qui est une filiale du groupe japonais Toyo Aluminium K.K, emploie alors 150 personnes.

La grève de la faim de Jean Lassalle, qui fut surnommé le «député samouraï» par la presse japonaise, prend fin le 14 avril 2006. L’homme politique, qui a perdu 31 kilos, est hospitalisé dans un état critique. Une situation qui fait réagir le président de la République de l’époque, Jacques Chirac, son Premier ministre, Dominique de Villepin, et son ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy.

Ces derniers entament des négociations avec l’entreprise nipponne et parviennent à un accord qui prévoit l’abandon de la nouvelle implantation et la conservation des 150 emplois. Jean Lassalle est revenu en mars 2021 sur sa grève, déclarant : «C’est l’acte de ma vie dont je suis le plus fier.» Cependant, sa protestation ne sera pas sans conséquence puisqu’elle laissera des séquelles de santé au député.

Un tour de France à pied à l'écoute des citoyens

En 2013, le député du Béarn donne une nouvelle fois de sa personne. Le 10 avril 2013, il entame un tour de France à pied pour aller à la rencontre des Français. Un périple de plus de 5.000 kilomètres qui durera plus de huit mois et qui permettra au député de rencontrer les Français et d’écouter plus particulièrement «la voix des sans-voix».

En parallèle de ce tour de France, le député fait placer des «Cahiers de l’Espoir» dans les communes. Il s’agissait de cahiers dans lesquels les Français étaient invités à écrire leur souffrance, leur colère et leurs demandes.

A l’issue de son périple, le député organise les 14 et 15 décembre 2013 deux journées citoyennes de débats autour des Cahiers de l’Espoir et des nombreux témoignages récoltés tout au long de son périple. Jean Lassalle remettra par la suite à François Hollande, alors président, au Parlement et aux plus hautes autorités de l’Etat un rapport de sa marche.

L'un de ses fils est rugbyman professionnel

En dehors de sa carrière politique, Jean Lassalle est un père de famille comblé, marié. Avec son épouse Pascale ils ont eu quatre enfants : Alizée, Geoffray, Amaury et Thibault. L’aîné de la fratrie, Thibault, est un joueur de rugby professionnel qui fait partie de l’US Oyonnax.

Jean Lassalle, fils de berger puis berger lui-même jusqu’à ses 21 ans, est resté profondément attaché à ses racines. En 2020, il passera le premier confinement avec tous ses proches dans sa maison du village de Lourdios-Ichère, dont il fut le maire pendant 40 ans.

Le candidat des Français «sans-voix»

En 2017, Jean Lassalle fait le choix de se présenter à l’élection présidentielle. Après un désaccord avec François Bayrou sur la marche à suivre, le député quitte le MoDem et lance son propre parti, Résistons ! Le but du candidat : «maintenir les services de proximité et les remettre en place quand ils ont disparu», mais également «écouter tous les Français pour porter leur parole au cœur de nos institutions.»

Cette première candidature a été validée par le Conseil constitutionnel avec 708 signatures sur les 500 nécessaires. Au premier tour, Jean Lassalle a obtenu 1,21% des suffrages exprimés, se plaçant à la septième place sur onze.

Pour cette seconde candidature, Jean Lassalle a officiellement passé la barre des 500 signatures le 17 février 2022. Le Conseil constitutionnel comptabilisant 503 parrainages en faveur du député.