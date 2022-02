DIRECT - Tempête Eunice : au moins 8 morts en Europe

Avec le passage redouté de la tempête Eunice, Météo France a placé 5 départements de la moitié nord en vigilance orange pour «vent violent» et «vagues-submersions». Suivez ici toute l'actualité liée à la tempête Eunice en France et en Europe.

La tempête Eunice a fait au moins huit morts en europe. Des centaines de vols, trains et ferries ont été annulés dans tout le nord-ouest de l'Europe face aux vents d'une force extrême provoqués par la tempête, qui a déferlé moins de 48 heures après la tempête Dudley, qui avait fait au moins six morts sur le continent.

Dans le Nord, six personnes ont été gravement blessées, et 17 plus légèrement, dans des accidents de la route liés au vent, des chutes ou à cause de chutes de matériaux, ont indiqué les pompiers.

«L'Etat décrétera dans les meilleurs délais l'état de catastrophe naturelle partout où cela s’avérera nécessaire», a tweeté le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

La tempête Eunice a fait, jusqu'à présent, sept morts en Europe dont trois aux Pays-Bas, deux au Royaume-Uni, un Canadien de 79 ans en Belgique et un homme d'une soixantaine d'années en Irlande.

Au Royaume-Uni, les rafales de vent dépassant 196 km/h ont été enregistrées sur l'île de Wight et jusqu'à 130 km/h dans les terres... au point de renverser les habitants qui se trouvaient à l'extérieur, comme le montre cette vidéo enregistrée ce vendredi 18 février à Londres.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae

— talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022