«Ensemble, changeons d’avenir» : Anne Hidalgo dévoile son affiche et son slogan de campagne

En difficulté dans les sondages, qui la créditent de 2% des intentions de vote, la candidate du Parti Socialiste a révélé ce dimanche son slogan et son affiche de campagne.

C’est un large sourire qu’elle affiche pour tenter de convaincre les électeurs. «Il n’y a pas de fatalité à vivre un avenir sombre, offert aux extrêmes», clame une Anne Hildalgo combattive et déterminée dans un tweet dévoilant son slogan : «Ensemble, changeons d'avenir».

Alors qu’elle souhaite «réunir la France», la candidate socialiste à l’élection présidentielle invite désormais les électeurs à décliner toute inéluctabilité. En quelques mots, elle promet de la cohésion autour d’un projet ambitieux, social et écologique, sur lequel chacun pourra influer.

Ensemble, nous avons encore le moyen de décider, de changer. Il n'y a pas de fatalité à vivre un avenir sombre, offert aux extrêmes.





Ensemble, nous pouvons mener notre transition écologique tout en relevant le défi social et n'oublier personne.





Ensemble, changeons d’avenir. pic.twitter.com/7hFbR3JU9t — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) February 20, 2022

Résister pour triompher, c’est ce que souhaite la maire de Paris. Sans relâche, Anne Hidalgo affirme et réaffirme sa pugnacité. «Il n’y a pas de fatalité», a-t-elle répété ce dimanche sur le plateau du JT de 13h de TF1.

Malgré les critiques de Ségolène Royal, ou encore les récents «abondons» des anciennes ministres socialistes Marisol Touraine et Elisabeth Guigou au profit d’Emmanuel Macron, la candidate assure que rien n’est joué d’avance. «Ce sont les citoyens qui ont le dernier mot, ce ne sont ni les sondages, ni les enquêtes», a-t-elle ajouté.

Mais tout de même à la peine dans la course à l’Elysée, Anne Hidalgo paraît être à la recherche d’un énième second souffle. Se relancer dans cette campagne électorale qui stagne semble être son défi premier. Reste à savoir si son affiche et son slogan seront suffisamment percutants et accrocheurs pour mobiliser de nouveaux électeurs.