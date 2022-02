Ce 22 février 2022 est une date palindrome : de quoi s'agit-il ?

Que vous lisiez la date d’aujourd’hui de droite à gauche ou de gauche à droite, vous trouverez à chaque fois le même résultat : 22/02/2022.

Ce mardi 22 février est ainsi une date palindrome. Cependant, elle ne l’est pas de l’autre côté de la manche et outre-Atlantique. En effet, les Américains et les Anglais ont une autre manière d’écrire les dates. Ils mettent le mois en premier, et non le jour, ce qui donne 02/22/2022 pour écrire la date du jour.

Ainsi, toutes les dates palindromes ne sont pas universelles. La dernière était en 2020, plus précisément le 02/02/2020. Une date qui pouvait être lue dans les deux sens, qu’elle soit écrite à la «française» ou à «l’anglaise».

Pour voir la prochaine date palindrome universelle, il faudra patienter plusieurs centaines d’années. Elle est prévue pour le 12 décembre 2121 (12/12/2121). Près de 900 ans plus tard, le 3 mars 3030 (03/03/3030) sera une autre date palindrome universelle.