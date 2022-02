Manuel Valls sur la crise en Ukraine : Emmanuel Macron «a été à la hauteur de la situation»

Invité de l'émission «Elysée 2022 : La sécurité des Français» sur CNEWS, l’ancien Premier ministre Manuel Valls est revenu sur le sujet brûlant de la crise en Ukraine.

Il a notamment estimé que le président Emmanuel Macron a bien géré la situation. «Dans ces moments-là, il faut être capable d'être à la hauteur des événements et de faire preuve de responsabilité (...) Le président de la République a été à la hauteur de la situation et il a, jusqu'au bout, tenté le dialogue», a-t-il ainsi souligné.

«Il a été, comme ses prédécesseurs, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, sur ces questions-là, à la hauteur», a martelé Manuel Valls.

Au cours de ces dernières semaines, Emmanuel Macron n'a cessé d'appeler à la désescalade. Dimanche, le chef de l'Etat avait échangé à deux reprises avec Vlamidir Poutine. Après cet échange, l'Elysée avait annoncé un accord de principe entre les Américains et les Russes pour la tenue d'un sommet entre Biden et Poutine, et ce en respectant «certaines conditions».

Mais le lendemain, Vladimir Poutine a décidé de rompre ses engagements, reconnaissant l'indépendance des territoires séparatistes. Une décision condamnée unaninement par les Occidentaux, et notamment par l'Élysée.

Le président français a dénoncé «une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine». Emmanuel Macron a, de plus, demandé une une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies».