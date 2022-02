Bordeaux : un homme tué à coups de couteau en pleine rue

Ce mardi 22 février, le corps d’un homme de 58 ans, étendu dans son sang, a été découvert dans une impasse bordelaise par un riverain. Ce dernier a appelé la police vers 7h30.

Les forces de l’ordre sont rapidement arrivées sur place, près de la gare de Bordeaux Saint-Jean, pour sécuriser la zone. Sur place, le Service régional de l’identité judiciaire a procédé à des relevés sur le corps.

D’après Sud-Ouest, l'homme a été poignardé d'une douzaine de coups de couteau, au niveau du crâne, du dos et d’une jambe. Selon les premières constatations, l’homme est décédé dans la nuit de lundi à mardi.

Le corps a pu rapidement être identifié grâce aux papiers d’identité que le quinquagénaire avait sur lui. Originaire du Lot-et-Garonne, il aimait beaucoup voyager et devait se rendre en Inde le mardi 22 février 2022. Il était d’ailleurs à Bordeaux pour prendre un train l’amenant à Paris afin de pouvoir avoir son avion.

La culpabilité des riverains

Durant cette nuit tragique, les habitants des appartements de l’impasse ont entendu des bruits, comme l’a expliqué l’une d’entre eux à Sud-Ouest. Seulement, cela ne les a pas alarmés, car ils entendent régulièrement du vacarme. «Ici, on a l’habitude de voir beaucoup de toxicomanes, des hommes qui négocient au coin de la rue avec des prostituées», a raconté une riveraine à nos confrères.

L’impasse est habituellement fermée par un portail. Une des habitantes de cette rue a entendu quelqu’un, mais pensant qu'un SDF voulait aller dans un des garages, elle n’y a pas prêté trop attention. «On s’en veut car on aurait pu appeler les secours et il ne serait peut-être pas mort. On est sous le choc», a précisé une jeune femme.

Les circonstances de cet homicide vont devoir être éclaircies par la brigade criminelle de la police judiciaire de Bordeaux, en charge de l’enquête.