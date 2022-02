Coronavirus en France : le bilan de ce mercredi 23 février

La situation tend à s'améliorer, avec des contaminations en baisse et des hospitalisations stables. Le point quotidien sur l'épidémie de Covid-19 en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

LES CONTAMINATIONS

66.833 cas de contaminations ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La moyenne sur les sept derniers jours recule à moins de 70.278 cas, contre plus de 74.000 mardi et plus de 100.000 une semaine auparavant.

LES HOSPITALISATIONS

Les hôpitaux français comptent actuellement patients 26.881 atteints du Covid, contre 27.566 la veille et 30.578 une semaine plus tôt.

Le desserrement de cette pression est particulièrement visible sur les nouvelles hospitalisations: 1.449 en 24 heures contre 1.504 la veille et 1.924 mercredi dernier.

Cette tendance à la baisse se retrouve également dans les services de soins critiques, qui accueillent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 2.753 malades (dont 173 nouvelles admissions), contre 2.842 la veille et 3.126 il y a une semaine.

LES DÉCÈS

220 personnes sont décédées ces dernières 24 heures, contre 224 la veille et 270 une semaine auparavant. En deux ans d'épidémie, le Covid a causé le décès de 137.489 en France.

LA VACCINATION

Le programme de vaccination se poursuit, mais à un rythme lent. En effet, 54,16 millions de Français ont reçu au moins une dose (80,3% de la population), 53,16 millions sont complètement vaccinées (78,8% de la population) et 38,71 millions ont reçu une dose de rappel. Les chiffres fournis par la Direction générale de la santé sont censés désormais refléter la réalité, après l'annulation récente de «faux certificats» frauduleux.